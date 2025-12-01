La Regione Liguria accelera sulla campagna vaccinale anti influenza e gioca d’anticipo sul piano di gestione, puntando sull’aumento del numero dei vaccini in vista della prima settimana di gennaio, quando si prevede che la diffusione del virus raggiungerà il picco.

Una strategia integrata di prevenzione, monitoraggio e gestione clinica nei mesi di maggiore circolazione virale dell’influenza è l’obiettivo della Task Force influenza, il gruppo di lavoro che mette insieme competenze territoriali e ospedaliere, la farmaceutica regionale e il Diar di infettivologia e che coinvolge le strutture del Servizio sanitario regionale, esperti di prevenzione, specialisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e responsabili dell’organizzazione dei servizi.

Le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate dal 1° ottobre al 24 novembre 2025 sono quasi 265.000 (nello stesso periodo, lo scorso anno erano circa 106.000), di cui: 45.755 in Asl 2.

Gli accessi in Pronto soccorso per polmonite o influenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 23 novembre sono stati 988, contro i 1.227 dello stesso periodo dell’anno 2024.

L’influenza rappresenta ogni anno una delle principali cause di malattia stagionale, con un impatto significativo sulla sanità regionale: aumento degli accessi ai Pronto soccorso e complicanze, in particolare per anziani, immunodepressi e persone con patologie croniche. Per questo Regione Liguria ha scelto di dotarsi di un coordinamento dedicato, capace di prevenire, monitorare e gestire in modo uniforme l’infezione su tutto il territorio regionale.

“Grazie al lavoro della Task Force influenza abbiamo adottato un modello di gestione efficace e uniforme che rafforza la nostra capacità di prevenire, rispondere e proteggere la popolazione in una fase dell’anno particolarmente delicata per la salute pubblica – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità -. Il gruppo di lavoro ha funzioni strategiche quali ottimizzare la campagna vaccinale, monitorare in modo costante l’andamento epidemiologico, costruire percorsi clinici integrati tra territorio e ospedale, supportare i servizi sanitari nei momenti di maggiore pressione”.

“Quest’anno la Liguria ha scelto di rendere il vaccino antinfluenzale gratuito per tutta la popolazione, un investimento per favorire la prevenzione e ridurre il numero di complicanze e accessi ai servizi sanitari durante il periodo di massima circolazione virale. I dati delle somministrazioni di vaccino sono aumentati e gli accessi in Pronto soccorso per polmoniti e influenza sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ci dimostrano che abbiamo preso la strada giusta. Inoltre, sono previste vaccinazioni anche allo stadio Ferraris di Genova, dove si vaccinerà il 7 e 14 dicembre in occasione di Sampdoria- Carrarese e Genoa-Inter”.

“Il lavoro della Task Force Influenza ci permette di affrontare la stagione influenzale con una strategia strutturata e condivisa, che integra prevenzione, organizzazione e gestione clinica – sottolinea Barbara Rebesco, direttrice Politiche del Farmaco, Dispositivi Medici e protesica di Regione Liguria-. La parte farmaceutica del protocollo è centrale: garantire disponibilità, tracciabilità e monitoraggio delle coperture vaccinali è essenziale per proteggere i cittadini, soprattutto i più fragili. Abbiamo definito un modello che mette in rete territorio, ospedali e prevenzione, assicurando criteri chiari per il monitoraggio delle vaccinazioni, delle giacenze e della occupazione dei posti letto, per l’uso degli antivirali, e per la gestione dei casi gravi. È un lavoro di sistema che rafforza la capacità della Liguria di rispondere ai picchi di attività con appropriatezza e uniformità su tutto il territorio regionale”.

“Il Protocollo influenzale è uno strumento operativo fondamentale per garantire una gestione clinica omogenea in tutta la Liguria – sottolinea Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino-. Definire criteri condivisi per la diagnosi, il ricorso agli antivirali e i percorsi di presa in carico, dal territorio al Pronto soccorso, significa migliorare la qualità delle cure e ridurre le complicanze. Il monitoraggio costante e l’integrazione tra clinici, prevenzione e territorio ci permetterà di affrontare i picchi stagionali in modo sempre più efficace”.

Piano influenza: posti letto riservati, triage dedicato e protocollo

Il piano è stato messo a punto dalla task force regionale coordinata dall’infettivologo Matteo Bassetti, e si basa su due pilastri fondamentali: da un lato la prevenzione, con la somministrazione dei vaccini (a oggi gratuiti per tutti, con la Liguria capofila con la Lombardia), dall’altro un’organizzazione ospedaliera quasi “militare”, con oltre 135 posti letto dedicati a pazienti con sintomi influenzali, fast track in pronto soccorso, triage dedicato e monitoraggio ospedaliero dei ricoveri, dei posti letto e delle dimissioni.

A questo si aggiunge un protocollo per la gestione dell’influenza, condiviso con tutto il gruppo e tutte le aziende sanitarie locali: “Si tratta di un documento che è stato rivisto e approvato e che indica la diagnostica, i criteri di ricovero per i pazienti, la terapia da utilizzare per curarli”, ha spiegato Bassetti.

“Quest’anno ci aspettiamo una situazione molto complessa, l’influenza picchierà duro. Abbiamo chiesto a tutti gli ospedali e a tutte le Asl di promuovere la vaccinazione e di riservare posti letto per pazienti con influenza – ha aggiungo l’infettivologo – è fondamentale dare continuità ospedale-territorio con i farmaci, proprio come accadde per il Covid”.

Piano potenziamento ospedali per le festività natalizie

Il Servizio sanitario regionale sta predisponendo tutte le misure necessarie per affrontare al meglio il prevedibile aumento degli accessi ai Pronto Soccorso durante le festività natalizie. Regione Liguria, insieme alle Asl e a tutte le Aziende ed Enti, ai Medici di medicina generale, insieme alle strutture residenziali, sta mettendo punto il piano di sistema per la gestione dei Pronto Soccorso durante le festività natalizie, con particolare attenzione ai ponti di Natale e Capodanno.

Saranno messi a disposizione oltre 135 posti letto a livello regionale. Inoltre, nei prossimi giorni saranno attivati gli Influenza point: studi dei medici di medicina generale, ambulatori dedicati e Case della Comunità si stanno organizzando e nei prossimi giorni verranno comunicati orari e modalità di accesso.

I vaccini anche allo stadio

La novità di quest’anno sul fronte vaccino, oltre al fatto che sia gratis per tutte le fasce della popolazione, la decisione di fare open day e di procedere con vaccinazioni in luoghi pubblici come centri commerciali e persino lo stadio: il 7 e il 14 dicembre il camper della Regione sarà allo stadio Ferraris per vaccinare i tifosi di Sampdoria-Carrarese e Genoa-Inter.

“Grazie alla campagna di sensibilizzazione quest’anno abbiamo somministrato un numero enorme di dosi, da primo ottobre al 24 novembre erano 265mila – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – lo scorso anno abbiamo chiuso l’intero periodo con 314mila. Abbiamo anche ridotto i ricoveri di 227 unità per polmoniti e complicanze legate al virus influenzale”.