Infermieri in servizio con il 118, per le indennità 610mila euro: ok dal Consiglio regionale

Liguria. Nell’ambito della discussione in Consiglio regionale sul Bilancio, è stato approvato un emendamento illustrato in aula da Roberto Arboscello (Pd) che prevede per il 2026 uno stanziamento di 610 mila euro per riconoscere a livello contrattuale, con l’attribuzione di una specifica indennità, la professionalità degli infermieri esperti e specialisti in servizio sulle ambulanze del sistema di emergenza 118 India (infermiere sul mezzo di soccorso avanzato).

“Il servizio dell’autoinfermieristica India è una risorsa fondamentale per rafforzare il sistema dell’emergenza territoriale, soprattutto in contesti complessi, come ad esempio la Valbormida. Non sostituisce l’automedica, ma la integra, offrendo risposte rapide ed efficaci in situazioni d’urgenza, quando l’automedica non è disponibile o è impiegata su altri fronti” dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico.

“L’approvazione dell’emendamento al bilancio che prevede 610 mila euro su questo servizio è un importante passo in avanti per riconoscere la professionalità degli infermieri che vi operano e garantire loro un’indennità per l’importante e delicato lavoro che svolgono. Si tratta di una misura che oltre a valorizzare e riconoscere chi già lavora su India, potrà essere anche da stimolo a chi si vorrà avvicinare a questo servizio e potrà così sentirsi gratificato a livello economico e professionale”.

“Ora che è riconosciuta la professionalità, auspichiamo che si possa potenziare e ampliare questo modello. Ad oggi, sono circa 140 gli infermieri formati in Liguria e il servizio è operativo in ASL 2, ASL 4 e ASL 5. Parliamo di professionisti con formazione avanzata, esperienza e responsabilità cliniche elevate che così vengono valorizzati” conclude Arboscello.

Approvato anche l’emendamento sulla qualità ed efficienza requisiti per accreditamento strutture sanitarie e sociosanitarie, proposto dal consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi: “Qualità ed efficienza devono essere gli obiettivi della nuova sanità ligure, per continuare a migliorare l’offerta e i servizi ai cittadini sul territorio, rispondendo il meglio possibile ai loro bisogni. In tal senso, anche per quanto riguarda l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, sarà necessario osservare questi requisiti” ha dichiarato il consigliere.

“Proprio grazie all’approvazione in commissione del mio emendamento collegato e inserito nel testo della legge di Bilancio, Regione Liguria instaurerà un approccio per far sì che le strutture sanitarie e sociosanitarie forniscano i propri servizi adeguandosi alle migliori pratiche previste dalla letteratura scientifica in materia, mettendo così sempre al centro il cittadino con le sue necessità. Anche in questo modo, riusciremo a rispondere prontamente alle mutevoli esigenze e positive novità in ambito sanitario e sociosanitario”.