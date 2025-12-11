Andora. In merito ai controlli svolti questa mattina dalla Guardia di Finanza presso Rivieracqua, la società – in una nota – ha fatto sapere di aver collaborato pienamente, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e confermando la propria disponibilità a cooperare con le autorità sui fatti.

Per Acquedotto San Lazzaro, invece, è intervenuto nel pomeriggio l’avvocato Franco Vazio, difensore di fiducia dell’Ingegner Camillo Enrile e del Geometra Gianni Monticelli: “L’ Ing. Camillo Enrile e il Geom. Gianni Monticelli, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Acquedotto San Lazzaro spa, ritengono di aver agito sempre con correttezza e nel rispetto della legge – scrive Vazio -. Acquedotto San Lazzaro spa, sin da subito, ha offerto agli Inquirenti la massima collaborazione nell’acquisizione di documenti e informazioni, proprio perché convita del suo legittimo operato. Una volta presa piena conoscenza degli atti, avremo certamente modo di spiegare e dimostrare agli organi Inquirenti che Acquedotto San Lazzaro spa, l’ Ing. Camillo Enrile e il Geom. Gianni Monticelli non abbiano infranto le norme che oggi vengono contestate. Si tratta di contestazioni articolate e come tali complesse per essere spiegate in poche parole; quindi se da un lato ribadiamo il massimo rispetto per il lavoro svolto dalla Magistratura, dall’altro siamo convinti che avremo modo di articolare risposte puntuali e precise su ogni possibile contestazione”.

Il blitz è collegato agli accertamenti sulle presunte condotte abusive della Società Acquedotto San Lazzaro, che avrebbero sottratto risorse idriche alla rete di Rivieracqua durante i mesi più critici della crisi dell’acqua salata, che aveva colpito Andora tra il 2022 e il 2023. In quel periodo, infatti, i rubinetti della città hanno erogato acqua salata, costringendo l’amministrazione a emanare ordinanze per limitarne l’uso ai soli scopi igienico-sanitari, mentre Rivieracqua garantiva la fornitura di acqua dolce alla popolazione.

La situazione aveva generato forti proteste da parte dei cittadini e l’attivismo di diverse associazioni locali – Assoutenti, Onda Ligure Consumo Ambiente e Comitato Acqua Cara in Bolletta Andora – che avevano chiesto la sospensione delle bollette per i periodi in cui l’acqua distribuita era risultata inutilizzabile. La tensione culminò, nel luglio 2023, con una simbolica “via crucis” organizzata dai residenti per denunciare i disagi subiti.

Nel pomeriggio, oltre alle associazioni locali (che hanno confermato “piena fiducia nell’operato della magistrature e delle fiamme gialle”), è intervenuto il sindaco di Andora Mauro Demichelis: “Attendiamo l’esito delle indagini da parte della Procura della Repubblica. L’accertamento della verità in merito alla gestione della carenza idrica di Andora, con l’erogazione dell’acqua salata, è dovuta ai cittadini, ai turisti, alle attività economiche e turistiche che hanno subito gravi danni economici“.

“Ora Andora non ha problemi – ha ricordato il primo cittadino -, ci sono le condotte di collegamento al nuovo acquedotto del Roja, l’acqua non manca nei pozzi, ma il disservizio patito, due anni fa, per due stagioni estive consecutive, è stato enorme: sia dal punto di vista della vita quotidiana che per l’immagine di Andora e dell’amministrazione“.

Demichelis ha infine sottolineato la necessità di tutelare la comunità attraverso l’accertamento della verità e ha ricordato il ruolo delle associazioni locali: “Credo che l’accertamento della verità sia necessario per tutelare tutte le parti in causa. Il Comune stesso aveva presentato un esposto in Procura, ma vorrei anche ricordare il lavoro svolto da Assoutenti, dal Comitato Acqua di Andora e dalla associazione Onda Ligure Consumo e Ambiente, con le quali l’amministrazione dialoga da tempo e ha anche concesso spazi per una più efficace informazione, tutela e aiuto a quei cittadini che richiedono il risarcimento dei danni o che non vogliono pagare le bollette per il periodo in cui il gestore ha erogato acqua salata”.