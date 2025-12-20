Incontro natalizio ad Alassio per il circolo di Fratelli d’Italia

Alassio. Il circolo di Fratelli d’Italia di Alassio si è riunito oggi, 20 dicembre, in occasione delle festività natalizie per un momento di incontro, confronto e condivisione tra iscritti, simpatizzanti e cittadini.

Un appuntamento sentito, che unisce lo spirito del Natale all’impegno politico quotidiano sul territorio.

L’incontro natalizio rappresenta non solo un momento di augurio, ma anche un rinnovato impegno a lavorare con serietà e presenza costante per Alassio e i suoi cittadini, portando avanti i valori e le idee di Fratelli d’Italia anche nel nuovo anno.