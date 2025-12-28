Incidenti e disagi in autostrada: code su A10, A6 e A26

Liguria. Code e traffico domenica pomeriggio sulle autostrade del nodo ligure per lavori e incidenti.

Un incidente si è verificato poco dopo le 17.40 sulla A26, nel tratto compreso tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ferita una persona, soccorsa e poi accompagnata in ospedale in codice giallo.

Altro sinistro autostradale sulla A10, tra Pra’ e Arenzano in direzione Savona. In questo caso si è trattato di un tamponamento in un tratto a una sola corsia di marcia. Sul posto Autostrade per l’Italia e la polizia stradale: nessuno è rimasto ferito.

Sempre sulla A10, all’altezza di Orco Feglino, in direzione Ventimiglia, un altro tamponamento tra due auto intorno alle 18 e 30: uno degli occupanti delle vetture coinvolte è rimasto ferito, ma in maniera non grave. Al momento, sulla tratta, è indicata una coda di 1 km tra Spotorno e Finale Ligure.

Nella direzione opposta, dal pomeriggio code tra Spotorno e Savona a causa del traffico intenso.

In mattinata, invece, forti rallentamenti tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, sempre per il notevole flusso viario.

Nel pomeriggio criticità anche sulla A6 Torino-Savona: coda di 1 km tra bivio A6/A10 Savona e Altare, in direzione Torino, a causa dei lavori.

E per la giornata di domani, lunedì 29 dicembre, si prevedono possibili disagi, come sulla A10 tra Savona e Genova, nella fascia oraria dalle 13 alle 19. Anche sulla A26 in direzione di Genova Voltri, previsti tempi di percorrenza superiori alla media, sempre nella fascia oraria 13-19.