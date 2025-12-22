Incidente stradale a Calice Ligure, un ferito e soccorsi mobilitati

Calice Ligure. Incidente stradale nella mattinata odierna (22 dicembre), a Calice Ligure. È successo pochi minuti prima delle 7, in piazza Cesio.

Stando a quanto riferito, si è trattato di uno scontro auto-moto in cui, ad avere la peggio, è stato il guidatore del mezzo a due ruote, un uomo di 61 anni.

Sbalzato dalla sella, è caduto sull’asfalto riportando diversi traumi, tra cui uno in particolare al bacino.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Finale, l’automedica del 118 e la Polstrada.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.

Presenti anche gli agenti della Polstrada, per svolgere i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.