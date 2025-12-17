Incidente in galleria in A10, fino a 8km di coda tra Genova Prà e Celle Ligure verso ponente

Agg. ore 17 La conseguenze dell’incidente continuano a farsi sentire in A10: ad ora si registrano fino a 8 chilometri di coda tra Genova Pra’ e Celle Ligure verso Ventimiglia.

Agg. ore 16 Il traffico ad ora non risulta più bloccato, ma si registrano 6 chilometri di coda in direzione di Ventimiglia.

Savona. Traffico bloccato, in A10, tra Varazze e Celle verso ponente a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Varazze.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 14.30 e, secondo le prime informazioni, ha visto coinvolto un mezzo pesante, che avrebbe sbandato andando a sbattere contro la parete della galleria.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Varazze e l’automedica del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale ed il personale di Autostrade.

Il conducente, un uomo di 50 anni, è rimasto ferito e perciò è stato trasferito in codice rosso al San Paolo di Savona: nell’impatto avrebbe riportato la frattura di un femore.

Al momento si segnalano 4 chilometri di coda a partire da Arenzano. Il casello di Varazze è chiuso al traffico verso Ventimiglia. L’entrata consigliata per chi deve dirigersi a ponente è quella di Celle Ligure. In alternativa si consiglia di uscire ad Arenzano ed attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Celle Ligure.