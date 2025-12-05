  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Incidente in autostrada, coinvolto un mezzo pesante: un ferito, code in A10 e A26

Disagi alla viabilità sulle tratte autostradali interessate dal sinistro

code incidente a26

Liguria. Ancora un incidente sulle autostrade liguri. Questa mattina, infatti, poco dopo mezzogiorno, sulla A26 si è verificato un sinistro che ha visto coinvolto almeno un mezzo pesante.

Sul posto ambulanza, i medici del 118, il personale di Aspi e la polizia stradale.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente e eventuali altri mezzi coinvolti. L’autista del camion è stato trasportato in codice giallo al San Martino di Genova, non è in gravi condizioni.

L’incidente, avvenuto nel primo tratto della A26, sta creando non pochi disagi alla viabilità, con code di diversi chilometri anche sulla A10, sia per chi proviene da Genova sia per chi proviene da Savona.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.