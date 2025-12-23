Incidente in A10, tir sbanda e va a sbattere contro il guard-rail: circolazione bloccata tra Varazze ed Arenzano

Varazze. Incidente stradale, questa notte, sull’A10 tra Varazze ed Arenzano, al chilometro 22,700 in direzione Genova.
Secondo quanto accertato, un mezzo pesante ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro le protezioni laterali.
Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Varazze, la Polstrada ed il personale delle Autostrade.
Nel sinistro non si sono registrati feriti, ma la circolazione è rimasta a lungo bloccata per lo sversamento di carburante sulla carreggiata.
Verso le 4 del mattino il mezzo pesante è stato rimosso dalla sede stradale e le code smaltite.
Più informazioni