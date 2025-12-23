  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

Incidente in A10, tir sbanda e va a sbattere contro il guard-rail: circolazione bloccata tra Varazze ed Arenzano

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Varazze, la Polstrada ed il personale delle Autostrade

Generico dicembre 2025

Varazze. Incidente stradale, questa notte, sull’A10 tra Varazze ed Arenzano, al chilometro 22,700 in direzione Genova.

Secondo quanto accertato, un mezzo pesante ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro le protezioni laterali.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Varazze, la Polstrada ed il personale delle Autostrade.

Nel sinistro non si sono registrati feriti, ma la circolazione è rimasta a lungo bloccata per lo sversamento di carburante sulla carreggiata.

Verso le 4 del mattino il mezzo pesante è stato rimosso dalla sede stradale e le code smaltite.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.