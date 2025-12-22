Incidente in A10, code e rallentamenti tra Pegli e Pra’ in direzione Savona

Genova. Un incidente sull’autostrada A10 avvenuto tra Pegli e Pra’ in direzione ponente sta causando code e disagi in questi minuti.

Secondo le prime informazioni, l’incidente avrebbe coinvolto una vettura su cui viaggiava una donna di circa 50 anni, rimasta ferita nell’impatto. Soccorsa dai medici del 118, è stata poi portata al pronto soccorso dell’Ospedale Evangelico di Voltri in codice giallo.

Sulla tratta si stanno appunto verificando criticità per il traffico, con una coda di circa 4 chilometri – al momento in aumento – in direzione di Savona