Scontro

Incidente a Savona, scontro tra due auto in via Nizza: due feriti in ospedale fotogallery

Sul posto due ambulanze e vigili del fuoco

Incidente via Nizza Savona scontro due auto

Savona. Incidente in via Nizza a Savona intorno alle 15.30.

Secondo quanto riferito nel sinistro sono coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.

Due persone sono rimaste ferite: una ha riportato un trauma da cintura, l’altra un trauma al gomito.

Entrambi i feriti sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Incidente via Nizza Savona scontro due auto
Savona, scontro tra due auto in via Nizza
