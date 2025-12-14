Savona. Incidente in via Nizza a Savona intorno alle 15.30.
Secondo quanto riferito nel sinistro sono coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.
Due persone sono rimaste ferite: una ha riportato un trauma da cintura, l’altra un trauma al gomito.
Entrambi i feriti sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.