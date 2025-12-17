Incidente a Savona, pedone investito in largo Folconi: soccorsi mobilitati

Savona. Allarme per un incidente stradale avvenuto a Savona nella mattinata odierna (17 dicembre). È successo intorno alle 7,15, in largo Folconi.

Stando a quanto riferito, il pedone sarebbe stato investito da un’auto: ha riportato qualche trauma e contusione in seguito all’accaduto, ma per fortuna nessuna grave conseguenze.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Oro Mare di Savona, l’automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato accompagnato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polstrada, che hanno svolto i rilievi del caso.