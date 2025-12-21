  • News24
Impatto

Incidente a Savona, auto finisce contro un muro sul lungomare Matteotti: soccorsi mobilitati

È successo intorno alle 3 sul lungomare Matteotti

Savona. Incidente a Savona la notte scorsa. L’episodio si è verificato intorno alle ore 3 lungo lungomare Matteotti.

Secondo le prime ricostruzioni,  una macchina avrebbe perso il controllo andando a impattare violentemente contro la struttura di protezione a margine della carreggiata, abbattendola. Il mezzo ha rischiato di proseguire la corsa verso il mare, ma si è fermata sul marciapiede.

Alla guida dell’auto  una 25enne che, nonostante il forte impatto e lo spavento, non ha riportato ferite. La ragazza è stata comunque sottoposta ai controlli del caso  sul posto.

Sul luogo dell’incidente erano presenti la gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e i vigili del fuoco, insieme ai militi della Croce Bianca di Savona e all’automedica, che hanno provveduto a verificare le condizioni della conducente e alla messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’accaduto sono attualmente in fase di accertamento.

