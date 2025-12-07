Inaugurato a Marina di Loano “Badaia”, il nuovo ristorante nato in collaborazione con la famiglia Lovisolo

Loano. È stato inaugurato sabato “BADAIA”, il nuovo ristorante dello Yacht Club di Marina di Loano realizzato in collaborazione con la famiglia Lovisolo, storica eccellenza della ristorazione e dell’accoglienza ligure che opera da 120 anni sul territorio. La sua apertura rappresenta un passaggio strategico nel percorso di rigenerazione della Marina, un progetto pluriennale che sta ridisegnando l’esperienza del porto e il suo ruolo nel territorio.

Il ristorante sorge in posizione panoramica al secondo piano del Molo Centrale, in uno spazio di oltre 1.100mq, con vista a 360° sul porto, sulla città e sul mare. BADAIA prende il posto dello storico ristorante dello Yacht Club, diventando il nuovo punto di riferimento gastronomico della Marina.

“L’inaugurazione di BADAIA – dichiara Gianluca Mazza, Amministratore Delegato di Marina di Loano – segna una tappa fondamentale del percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi anni. Abbiamo investito per elevare la qualità dei servizi e rendere la Marina una destinazione contemporanea, sostenibile e aperta alla città. Ringrazio Alice e Jacopo Lovisolo per aver sposato con entusiasmo questa visione innovativa e per la professionalità con cui hanno contribuito alla realizzazione del progetto.”

“Con Badaia – affermano Alice e Jacopo Lovisolo – abbiamo scelto di investire in un progetto che rafforza il nostro legame con il territorio. L’obiettivo era chiaro: creare un ristorante capace di valorizzare Marina di Loano con un’offerta contemporanea e riconoscibile, fondata su qualità, sostenibilità e un’identità precisa. Abbiamo portato qui tutto ciò che abbiamo imparato nel tempo: il nostro modo di accogliere, il rispetto per la materia prima, l’attenzione alle persone. Un luogo in cui ospitalità e cucina parlano la stessa lingua, restando fedeli alla nostra storia familiare e raccontando il territorio attraverso l’eccellenza dei suoi ingredienti.”

Negli ultimi anni, Marina di Loano ha portato a termine interventi strategici che stanno trasformando il porto in un sistema integrato per diportisti, cittadini e turisti grazie alla nuova zona pedonale che collega il porto al centro città, l’impianto fotovoltaico operativo dal 2024, la spiaggia completamente rinnovata, l’apertura di nuove attività commerciali e ristorative, i nuovi uffici e spazi di accoglienza, l’ampliamento delle aree fitness e wellness.

Il piano di sviluppo proseguirà nei prossimi mesi con l’ampliamento dell’Hotel di Marina di Loano: la presentazione delle Water Suites, la nuova frontiera dell’ospitalità di altro profilo sul mare realizzate in partnership con Talenti Spa, azienda italiana di riferimento nella progettazione e realizzazione di arredi indoor e outdoor di alta gamma e Gritti Fragrances, brand di alta profumeria che crea fragranze di lusso per l’ambiente, tra cui eleganti diffusori e raffinati spray.

A breve sono in programma l’apertura del nuovo locale Doppio Malto, che unisce l’anima del birrificio a quella della ristorazione dando vita a un concept unico e MV Percorsi di Dolcezza, pasticceria, bar e gelateria su misura dedicata alle creazioni artigianali d’eccellenza.

Il masterplan architettonico di Marina di Loano è stato realizzato da VGA – Vittorio Grassi Architects. Hanno contribuito ai progetti MCA – Marco Costanzi Architetti per l’interior design del Ristorante Badaia, mentre il concept e il progetto delle Water Suites sono stati curati dallo Studio Christian Grande.