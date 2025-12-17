Finale Ligure. Un nuovo spazio di comunità, prossimità e relazione prende vita a Finale Ligure. Dopo il successo dell’esperienza di Villapiana, inaugura ufficialmente l’Emporio Caritas, un progetto innovativo che trasforma il concetto di assistenza in un’occasione di scambio, dignità e sostenibilità.

Non si tratta di un semplice centro di distribuzione, ma di un luogo aperto a tutta la cittadinanza dedicato alla circolazione di vestiario e oggetti per la casa. L’Emporio funziona attraverso un sistema di scambio a punti, un vero e proprio baratto solidale che promuove il dono consapevole e la sostenibilità ambientale, abbattendo lo spreco e costruendo nuovi modelli di cura diffusa.

Il talento dei giovani al servizio della comunità

Il progetto, realizzato grazie al sostegno del CEI 8×1000, ha visto come protagonisti d’eccezione gli studenti delle classi 2ª, 3ª e 4ª grafiche dell’IPSIA di Finale (Nuovo Polo Scolastico Finalese).

Sotto la guida delle professoresse Gaia Sechi, Irene Ambrosini e Marta Delfino, i ragazzi hanno messo in campo il loro talento per personalizzare lo spazio. Hanno realizzato i murales che decorano l’Emporio e gli sticker per gli ospiti, reinterpretando con freschezza e sensibilità l’immagine coordinata di Caritas Vicaria di Ponente.

Un progetto in continua evoluzione

L’inaugurazione è solo il primo passo di un percorso di crescita collettiva. La collaborazione con l’istituto scolastico è destinata a proseguire: il prossimo obiettivo vedrà coinvolto il corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica per la creazione di una ciclo-officina di riparazione, aggiungendo un ulteriore tassello all’economia circolare del centro.

Un ringraziamento speciale per la riuscita dell’iniziativa va a Pietro, Serena e Stefano per il supporto, l’entusiasmo e la fiducia in questi ragazzi.