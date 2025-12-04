In vendita nei negozi ma completamente falsi: la Finanza sequestra centinaia di gioielli, monili e accessori di noti marchi

Savona. Maxi sequestro di monili ed accessori per l’abbigliamento falsi da parte degli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona, che in vista delle festività natalizie, i finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno intensificato l’azione operativa ed effettuato mirate indagini per la lotta alla contraffazione.

I militari del gruppo, dopo aver individuato diversi esercizi commerciali che esponevano in vetrina orecchini, collane e braccialetti con i monogrammi di note maison di lusso (come Chanel, Van Cleef e Louis Vuitton) e avendo dubbi circa la loro autenticità, hanno effettuato rilievi fotografici mirati, inviando poi le immagini ad esperti di settore nell’ambito della tutela del diritto di proprietà industriale, con uno speciale focus nei settori della moda, dei beni di lusso e dei prodotti di eccellenza.

Secondo quanto ricostruito, le attività oggetto di indagine si trovano in quattro località: Savona, Varazze, Loano e nell’albissolese e i titolari delle attività in questione sono tutti italiani.

All’esito dell’operazione di servizio si è avuto conferma della non autenticità dei monili in vendita per caratteristiche costruttive, tipologia dei materiali impiegati, grado generale di confezione, rifinitura ed assemblaggio non in linea con gli standard qualitativi garantiti dagli originali.

I finanziari hanno quindi fatto accesso presso i punti vendita interessati e sequestrato i prodotti, inviando poi comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Sono così stati deferiti all’autorità giudiziaria 6 soggetti, identificati quali titolari o rappresentanti legali dei soggetti economici oggetto di accertamento, per le ipotesi di reato previste e punite dagli articoli 474 e 648 del Codice Penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione).

I beni sequestrati, avrebbero generato un incasso alla vendita di oltre 20 mila euro.

L’attività s’inquadra nel quotidiano contrasto delle Fiamme Gialle al fenomeno della contraffazione, quale moltiplicatore di illegalità, a tutela dei consumatori e delle aziende che si collocano sul mercato operando in maniera lecita.