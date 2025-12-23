  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Aggiornamento

In Liguria tre nuovi casi di peste suina

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli

cinghiale

Liguria. In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività alla peste suina: tre in provincia di Genova a Serra Riccò (33 in totale), una in provincia di Spezia a Zignago (sei). Il totale in regione cresce a 1.166 casi.

In Piemonte è stata osservata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Alessandria a Spigno Monferrato (undici in totale). Il totale in regione sale così a 797 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli.

Rimangono invariati a 188 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.