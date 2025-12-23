In Liguria tre nuovi casi di peste suina

Liguria. In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività alla peste suina: tre in provincia di Genova a Serra Riccò (33 in totale), una in provincia di Spezia a Zignago (sei). Il totale in regione cresce a 1.166 casi.
In Piemonte è stata osservata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Alessandria a Spigno Monferrato (undici in totale). Il totale in regione sale così a 797 casi.
Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli.
Rimangono invariati a 188 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.
