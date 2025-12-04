  • News24
Bollettino

In Liguria allerta gialla per valanghe

Emanata da Arpal per il settore Alpi Liguri Sud

Prima neve in Liguria, novembre 2025

Liguria. Regione Liguria informa che nella serata di oggi, giovedì 4 dicembre, e nella giornata di domani, venerdì 5 dicembre, è stata emanata da Arpal un’allerta valanghe gialla per il settore Alpi Liguri Sud. L’allerta, che non prevede dettaglio orario, vale per l’intero settore Alpi e Appennino Ligure.

Il ‘Bollettino Neve e Valanghe’ è a cura del Centro Settore Meteomont dei Carabinieri Forestali Liguria e indica che al di sopra dei 1.800 metri la stabilità del manto nevoso è scarsa su alcuni punti di tutte le esposizioni, con possibili valanghe di dimensioni medie. Al di sotto dei 1.800 metri, la stabilità è invece discreta su pochi punti, con la possibilità di valanghe di piccole dimensioni.

L’allerta è stata emessa in base all’automatismo concordato tra gli enti competenti, tra cui Arpal, sulla base dei livelli di pericolo indicati dal Servizio Meteomont.

E’ possibile seguire gli aggiornamenti sul sito di Regione Liguria.

