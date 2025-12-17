“In cammino con san Francesco”, incontri con i Cappuccini a Savona

Savona. Presso la chiesa del convento in via san Francesco d’Assisi (ingresso passo carrabile via Loreto Nuova), nel quartiere Villetta, i Frati Minori Cappuccini, in collaborazione con l’Ordine Francescano Secolare, promuovono il ciclo di incontri “In cammino con san Francesco – 800 anni dalla morte del Santo di Assisi” per approfondire e far conoscere la figura del “poverello”.

“Il nostro santo ha ancora tanto da dire al mondo di oggi – dicono i frati – Conosciamolo per scoprire, ottocento anni dopo, la bellezza e l’attualità della sua avventura sulle strade del Signore”.

Si inizierà giovedì 18 dicembre con il tema “Nacque ad Assisi il figlio di un ricco mercante”. Si proseguirà venerdì 16 gennaio con “La vita e la regola dei frati minori è questa…”, il 20 febbraio con “Madonna povertà”, il 20 marzo con “Chiara e Francesco”, il 17 aprile con “Francesco e il sultano” e giovedì 14 maggio con “Sorella morte”. Infine si concluderà venerdì 29 maggio con l'”Ordine Francescano Secolare: la via di Francesco per gli uomini e le donne del mondo”.

Gli appuntamenti saranno sempre alle 21. Dal 5 al 7 giugno è in programma un pellegrinaggio conclusivo ad Assisi. Per ulteriori informazioni si può contattare la Fraternità francescana al numero di telefono 019827229 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo cappuccinisavona@gmail.com.