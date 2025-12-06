Il Vescovo: “I ‘Grandi della Terra’ in mimetica, Gesù su un asino”

Savona. Sui media e i canali social della Diocesi di Savona-Noli è online la registrazione del secondo incontro dell’anno pastorale 2025-2026 della “Scuola della Parola”, il cammino di preghiera e formazione spirituale guidato dal vescovo Calogero Marino sul tema “Come agnelli…”, tenutosi ieri sera nella Chiesa San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà. Il video è visualizzabile sul sito web diocesano (nell’home page o nell’apposita sezione della pagina “Testi”), nella playlist dedicata sul canale YouTube diocesano e sulla pagina Facebook “Il Letimbro”. L’audio mp3 è ascoltabile e scaricabile dal sito web diocesano.

“L’urgenza della pace ci viene dal tempo storico drammatico che stiamo vivendo ma è anche il segno di una maturazione della Chiesa, che riconosce l’impegno per la pace non come estrinseco ma radicato nel profondo del Vangelo – ha detto monsignor Marino – Cerchiamo di contemplare la dimensione cristologica della pace, di cui il Messia è il re”.

“Il tema generale del percorso della nostra ‘Scuola della Parola’ è ‘Come agnelli…’ in mezzo ai lupi ma l’unico agnello è Gesù – ha aggiunto – Siamo agnelli discepoli dell’unico agnello, ritto come immolato, crocifisso ma risorto, ritto come re. All’immagine dell’agnello affianchiamo quella del re della pace che fa il suo ingresso trionfale a Gerusalemme. La cavalcatura su cui entra solennemente è ben diversa da quella dei re trionfatori. ‘Un re che entra sull’asinello nella città’, annuncia il profeta Zaccaria”.

“È un gesto che dice un’identità: non su carri e cavalli, cioè non brandendo armi potenti – ha proseguito il vescovo – In questi mesi qualche volta vediamo i ‘Grandi della Terra’ vestiti in tuta mimetica: ci sono situazioni in cui indossano quell’abito. Gesù non ha mai indossato la tuta mimetica e non è mai salito su un carro e un cavallo ma su puledro figlio d’asina sopra cui mai nessuno era salito. Un particolare interessante che l’evangelista Marco sottolinea, quasi a dirci la novità per l’ingresso di quel Messia”. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 9 gennaio alla stessa ora nella parrocchiale dell’Oltreletimbro.