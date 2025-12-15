Il Vado ritrova il bomber Alfiero: “Contento di ritrovare il gol. Sesia? Tutti messi a sua disposizione, siamo professionisti”

Vado. Il 6-0 del Vado contro la NovaRomentin racchiude anche il ritorno al gol di Vincenzo Alfiero. Una doppietta che riapre la strada delle marcature ad uno dei bomber rossoblù della passata stagione che, assieme a Vita, sono stati in cima alle classifiche dei gol di tutta la Serie D italiana.

Due reti in rapida successione e tanta felicità al termine della partita, Alfiero ci ha raccontato le prime sensazioni al suo ritorno al Chittolina. Stessa maglia, stesse ambizioni, ma un gruppo molto diverso. Più competitivo soprattutto in attacco visto il gran numero di pezzi da novanta, ma per lui è uno stimolo in più per fare bene.

“Sono contento – semplici e spontanee le prime parole del bomber vadese -, sono contento per il risultato, l’obiettivo era portare a casa i tre punti. In più sono riuscito a segnare, una giornata molto positiva. Sesia ha cercato subito di farci capire il suo modo di giocare. Ci siamo messi a sua disposizione, abbiamo lavorato molto bene e siamo riusciti ad ottenere il risultato”.

“Sono arrivato da poco – continua Alfiero -, ringrazio tutti i miei compagni soprattutto quelli di reparto, che mi hanno integrato molto bene. La competizione fa parte del calcio, io mi sono messo prima a disposizione di Roselli, ora di Sesia. Lui prenderà le decisioni, ci faremo trovare pronti, sia dall’inizio che a partita in corso. Siamo professionisti e l’abbiamo dimostrato”.

“Sul gruppo dell’anno scorso? – chiosa Alfiero – Non conosco ancora bene le caratteristiche dei miei compagni, sicuramente entrambe le squadre sono forti. Quest’anno stiamo andando meglio, speriamo di continuare così“.