Serie d

Il Vado di Sesia è uno spettacolo: “Contento di quello che ho visto oggi”

Un netto 6-0 contro la NovaRomentin: "Lavorato molto in settimana su questa predisposizione tattica offensiva, non è mai facile costruire così tanto"

Vado. Buona la prima per mister Sesia sulla panchina del Vado. Un netto 6-0 contro il fanalino di coda NovaRomentin e primo posto sempre in mano alla squadra rossoblù. Tre reti per tempo e partita mai in discussione, si è vista la predisposizione all’attacco richiesta al nuovo tecnico dalla società in questo primo banco di prova.

Torna a gonfiare la rete Alfiero con addirittura una doppietta in due minuti, Raffini segue le sue orme e replica al suo ingresso in campo. Bondioli segna un gol da attaccante verso più che da centrale e De Rinaldis indirizza la gara. Anche Bellocci ci mette la firma con una parata strepitosa su Longo.

C’è stata la predisposizione nel cercare sempre i gol, magari rischiando anche un po’ dietro – spiega Sesia al termine della partita -, già dal primo minuto si vedeva questa voglia. Abbiamo lavorato questa settimana sull’aspetto offensivo, per disputare la partita al meglio. Non è mai facile, al di là della squadra che ti trovi davanti, costruire una quantità di palleggi come nel primo tempo di oggi”.

“Nel mio modo di giocare, 3-5-2 o 5-3-2, ci sono varie interpretazioni, lavoro su una diversa rispetto a Roselli – dichiara l’allenatore -. Non è detto che sia quella giusta, come anche quella di prima che sia sbagliata. È un’idea in cui credo e i giocatori devono credere, andiamo avanti in questo modo, cercando di tenere conto di tutti gli equilibri e fattori che ci sono”.

Su Stampi, oggi titolare: “Può darci una mano importante, lo conosco dai tempi del Varese. È un giocatore offensivo che col tempo è migliorato anche in fase difensiva. È difficile da saltare, deve darci i cross, che nel primo tempo abbiamo visto molte volte”.

Su Enock, al rientro dall’infortunio: “Sta bene, arriva da questa distrazione al collaterale. Questa settimana è rientrato in gruppo giovedì, non aveva molto minutaggio, ma ora sta bene”.

 

