Il Taggia svanisce nella ripresa e ora è ultimo, Baracco: “Mentalità sbagliata, per salvarci serve l’atteggiamento giusto”

Ceriale. Dopo il 2-1 della San Francesco Loano, ora è il Taggia il fanalino di coda del campionato di Eccellenza. Una sconfitta bruciante per i giallorossi, in vantaggio nel primo tempo ma rimontati in una ripresa dove gli uomini di Fiuzzi sono stati prettamente conservativi. E le reti di Valentino e Carastro hanno fatto svanire concretamente quel che di buono gli imperiesi avevano fatto nella prima frazione.

“Non siamo rientrati in campo con la mentalità di una squadra che vuole portare a casa il risultato, di una squadra che deve salvarsi – commenta il collaboratore tecnico Luca Baracco -. In uno scontro salvezza contro un avversario che è dietro di te in classifica, non puoi perdere dopo un primo tempo così. Eravamo troppo focalizzati sul non concedere. Così però non siamo riusciti a cercare il gol che avrebbe chiuso la partita. Nel secondo tempo non abbiamo costruito vere azioni offensive. E non avendo una difesa che può permettersi di prendere zero gol, devi cercare di fare il secondo. Invece abbiamo subito l’1-1 e poi, al 92’, su calcio d’angolo, è arrivato il 2-1″.

Momento molto difficile per la squadra di Fiuzzi: “Abbiamo tanti ragazzi giovani e dobbiamo continuare ad andare avanti, fare il massimo possibile e poi a fine anno tireremo le somme. Sapevamo già dall’inizio che sarebbe stata una stagione complicata. Speravamo di avere qualche punto in più e soprattutto la rosa al completo in più partite, ma bisogna lavorare e andare avanti. Siamo a dicembre e c’è tempo per tirarsi fuori da questa situazione, ma serve l’atteggiamento giusto”.