Il sindaco De Vincenzi: “Pietra Ligure compatta a difesa del Santa Corona”

Pietra Ligure. “La nostra maggioranza, per voce del capogruppo della Lista Civica “Pietra. Sempre!” Giovanni Liscio, ha presentato, nel Consiglio comunale, un ordine del giorno dedicato alla difesa dell’ospedale Santa Corona, in particolare per tutelare il futuro del corso di laurea per fisioterapisti e il DEA di II livello con i suoi servizi essenziali, in primis il Punto Nascite”.

Lo ha detto il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi dopo la seduta consiliare dedicata al documento con il quale l’amministrazione comunale chiede adeguate tutele per l’ospedale pietrese, con al centro il percorso formativo della Fisioterapia e lo stesso Punto Nascite, considerato reparto essenziale per tutto il comprensorio e il ponente ligure.

Sono stati invitati a partecipare il prof. Antonino Massone, direttore dell’Unità Spinale del Santa Corona e tutti i consiglieri regionali del territorio.

“Ringraziamo i consiglieri regionali presenti Rocco Invernizzi, Sara Foscolo, Roberto Arboscello, Jan Casella e Alessandro Bozzano e il prof. Massone che sono intervenuti, insieme alla rappresentante del Comitato “Nascere a Pietra” Betti Zerbini, durante la sospensione formale della seduta” aggiunge ancora il primo cittadino.

“Un’occasione di confronto e approfondimento veramente preziosa per ribadire l’importanza fondamentale dell’ospedale Santa Corona per tutto il comprensorio”.

Infine, la stoccata ai consiglieri di oposizione: “Spiace, davvero, constatare che l’ordine del giorno, che chiedeva la riapertura del Punto Nascite e il mantenimento del corso di laurea in fisioterapia, non abbia ottenuto l’auspicata unanimità dell’intero Consiglio Comunale poiché i consiglieri di minoranza si sono astenuti” conclude De Vincenzi.

Da parte del consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio sono arrivate precisazioni circa le dichiarazioni del consigliere Mario Carrara, che lo hanno motivato ad astenersi dal voto, unitamente agli altri consiglieri di minoranza: “L’odg portato ieri in Consiglio ieri, non è affatto velleitario e superato dalle dichiaraziini dei consiglieri regionali presenti. Dichiarazioni, queste, in buona parte travisate e mal interpretate. Vede Consigliere Carrara e glielo dico senza polemica alcuna, in politica, come in tutti gli ambiti sociali e istituzionali, non c’è mai nulla di irreversibile”.

“La democrazia, grazie a Dio, ci fornisce spesso gli strumenti per poter cambiare le cose. Difficilmente si cambiano le idee ma si può cambiare il ruolo alle persone che le sostengono in maniera inappropriata e inopportuna. Lei stesso non manca mai di ricordare a noi della maggioranza, che un giorno potremmo trovarci dalla parte opposta. Proprio per questo credo che si debba continuare a lottare per fare tutto quanto è nella nostra disponibilità e nelle nostre competenze. Secondo la sua tesi, quando una cosa è chiusa, è chiusa. Lo ha detto ieri in modo perentorio. Quindi non si capisce perché nel 2023,abbia presentato una mozione in favore del punto nascite pietrese, chiuso “ormai” da tre anni. Questo, al contrario, vale invece per il corso di Laurea per i fisioterapisti”.

“Come amministrazione ci siamo attivati già dalla primavera scorsa per questa questione e ieri, finalmente, abbiamo con forza e volontà, portato il tema in consiglio comunale alla presenza dei rappresentanti del nostro territorio in Regione. Le pare poco? Credo che ieri abbiate perso un occasione importante. Tuttavia non riesco a biasimarvi perché, si sa, la nostra bella democrazia permette a tutti di esprimersi in modo netto e, talvolta, anche a cambiare idea” conclude.