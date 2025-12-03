Il Savona vince ma non convince Cola: “Contento del risultato, non della prestazione”

Il Savona vince e torna in carreggiata. Via l’asterisco, il recupero porta i tre punti. I biancoblù battono la Superba 2-0 spaccando la partita nei minuti finali con gol di Schirru e Rignanese. Tre punti importanti, ma che non rendono pienamente soddisfatto mister Lele Cola, intervistato nel post partita.

“Alla fine non è uscita solo la voglia ma anche un po’ di gioco. Il vento ha caratterizzato tanto la partita, nel primo tempo era difficile giocare contro vento. La doppia ammonizione a Calcagno a primo tempo, veramente folle, poteva rovinarci la giornata. Abbiamo patito l’uomo in meno e loro hanno avuto due o tre palle goal clamorose su cui Agostino ha fatto parate incredibili. Per una volta siamo noi a dire che abbiamo vinto creando meno palle goal degli altri. Sono contento della reazione e del risultato ma se analizzo la partita non sono contento“.

Zunino e Sassari sono spesso stati imbrigliati dalla difesa della Superba. In generale, Zunino non riesce a trovare il goal dalla quarta giornata contro il Little Club James: “Ieri io e Zunino abbiamo fatto un’analisi testa a testa per trovare soluzioni e per capire cosa non va. Non sono uscite grandi cose. È un momento. Stasera il vento ha condizionato la partita. Non è facile giocare col vento così. Spero che dalla partita contro il Finale in poi si facciano vedere”.

“Sì, da domenica rientra Silvestri. Farà uno spezzone di partita. Abbiamo un programma da seguire riguardo il suo minutaggio”. Per supportare meglio gli attaccanti, si potrebbe ora pensare a un ritorno al 3-4-2-1? Sì, perché le mezzali tendono ad abbassarsi. A me piace di più il 3-4-2-1 ma in certi casi bisogna fare di necessità virtù“.