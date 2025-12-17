  • News24
Il Savona strappa Fabbri alla Voltrese: si attende l’ufficialità

Dovrebbe essere lui il nuovo trequartista per mister Sarpero

Il Savona sta perfezionando un nuovo colpo in attacco. Con Giacchino al Vado, il ds Barone ha deciso di chiudere per Alex Fabbri: il giocatore era stato annunciato dalla Voltrese con tanto di foto di rito, ma alla fine il giocatore ha cambiato idea e il club savonese ne ha approfittato.

Il trequartista ha maturato esperienze tra Cairese, Finale e Campomorone. È rientrato da poco dall’infortunio al legamento crociato ed ora è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Nuova avventura che sembra proprio essere a tinte biancoblù.

 

