Il Savona strappa Fabbri alla Voltrese: si attende l’ufficialità

Il Savona sta perfezionando un nuovo colpo in attacco. Con Giacchino al Vado, il ds Barone ha deciso di chiudere per Alex Fabbri: il giocatore era stato annunciato dalla Voltrese con tanto di foto di rito, ma alla fine il giocatore ha cambiato idea e il club savonese ne ha approfittato.

Il trequartista ha maturato esperienze tra Cairese, Finale e Campomorone. È rientrato da poco dall’infortunio al legamento crociato ed ora è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Nuova avventura che sembra proprio essere a tinte biancoblù.