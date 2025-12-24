Il Quartiere Sant’Eulalia rinnova i vertici per il triennio 2026-2028: Giuseppe Barreca confermato presidente

Albenga. Il Quartiere Sant’Eulalia di Albenga entra ufficialmente in una nuova fase operativa con l’insediamento del direttivo che guiderà l’ente per il triennio 2026-2028.

A seguito delle recenti votazioni, è stata definita la squadra che avrà il compito di “tutelare e promuovere l’eredità storica e sociale di una delle realtà più attive del Palio Storico ingauno”.

La guida del consiglio direttivo è stata affidata al presidente Giuseppe Barreca, che sarà affiancato dal vice presidente Silvano Bertora e dai consiglieri Nicola Ponticiello, Mirco Vignola e Trandafira Lazarean.

Per garantire una gestione capillare ed efficiente delle numerose attività che caratterizzano la vita del quartiere, il presidente ha già provveduto all’assegnazione delle deleghe operative.

In quest’ottica, Silvano Bertora si occuperà della strategia di marketing e della valorizzazione del marchio, mentre la promozione delle nuove generazioni è stata affidata a Nicola Ponticiello per le politiche giovanili e a Letizia Vece per il coordinamento del progetto giovani.

Il settore logistico e quello delle tradizioni vedono protagonisti Mirco Vignola per gli allestimenti, Trandafira Lazarean per il comparto arti e mestieri e Alessandra Benati per la cura della storicità. L’apparato amministrativo e organizzativo è completato da Federica Bova alla segreteria, Pamela Massari alla tesoreria e Moira Massari nel doppio ruolo di revisore contabile e responsabile della cantina e degli eventi extra-palio.

Il mandato appena iniziato “si pone l’obiettivo di operare con uno spirito di profonda collaborazione e apertura, mantenendo un dialogo costante con l’amministrazione comunale, l’Associazione Rievocatori Ingauni e gli altri quartieri cittadini”.

L’intento dichiarato è quello di “promuovere iniziative che sappiano coniugare la valorizzazione delle tradizioni storiche con le esigenze attuali della vita sociale di Albenga”.

In occasione della nomina, il presidente Barreca ha dichiarato: “Desidero ringraziare tutti i soci che hanno partecipato alle elezioni e coloro che hanno contribuito al buon esito della consultazione, nonché i membri del direttivo uscente”.