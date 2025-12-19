Il Principe Alberto di Monaco in visita a Millesimo il 31 gennaio 2026, il sindaco: “Celebriamo le nostre radici comuni”

Millesimo. Sarà un giorno che resterà impresso nella storia della comunità valbormidese: il prossimo 31 gennaio, il borgo di Millesimo avrà l’onore di accogliere in visita ufficiale il principe Alberto II di Monaco.

L’evento segna un momento di altissimo valore istituzionale e culturale per Millesimo, entrato a far parte dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco. L’ente, presieduto onorariamente dallo stesso Principe Alberto, riunisce i comuni che condividono un legame storico, artistico o di antica signoria con la dinastia monegasca, promuovendo un circuito internazionale d’eccellenza. L’obiettivo dell’Associazione è quello di creare una rete di solidarietà e promozione reciproca, favorendo scambi culturali e lo sviluppo di un turismo di qualità.

L’inclusione di Millesimo in questa prestigiosa rete non è solo un riconoscimento formale, ma il frutto di una profonda ricerca storica che lega le vicende del borgo e della famiglia Del Carretto a quelle dei Grimaldi. Fu proprio Aurelia del Carretto, figlia dei Signori di Millesimo, a unire il proprio destino a quello di Francesco Grimaldi, detto “Malizia”, diventando la prima consorte della dinastia che ancora oggi guida il Principato. Questo ritorno alle origini sottolinea l’importanza di Millesimo come crocevia della storia europea e custode di un’eredità nobiliare di rilievo internazionale.

La visita del Principe rappresenta la celebrazione di queste radici comuni e l’avvio di una collaborazione strategica volta alla valorizzazione del territorio: “Accogliere il principe Alberto II è per noi un motivo di immenso orgoglio e un’emozione che desideriamo condividere con tutta la cittadinanza. Con questo evento desideriamo onorare il nostro passato, celebrando Aurelia del Carretto e contemporaneamente valorizzare Millesimo promuovendo la nostra identità di Borgo e Città del Tartufo – dichiara il sindaco di Millesimo Francesco Garofano – Essere parte del circuito dei Siti Storici Grimaldi significa inserire Millesimo in una vetrina che promuove cultura, turismo e le nostre eccellenze enogastronomiche. Questo incontro non è solo un omaggio al passato, ma un ponte verso il futuro per lo sviluppo turistico e la promozione delle nostre eccellenze: dalla storia medievale alla tradizione del tartufo, fino al patrimonio paesaggistico della Val Bormida.”

Durante la giornata, il principe Alberto visiterà il centro storico, tra i “Borghi più belli d’Italia”, e parteciperà a una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali.