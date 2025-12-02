  • News24
Sodalizio

Il primo missionario cattolico in Eritrea nacque a Carcare: la città ora si unisce a Keren in memoria di Padre Stella

Il sindaco e il parroco hanno accolto una delegazione africana in visita alla terra natale del religioso a cui è dedicata un’abbazia

Carcare. Dall’Eritrea a Carcare per un sodalizio storico e religioso in memoria di Padre Giovanni Giacinto Stella, nato nella città calasanziana il 15 agosto 1822 e morto allo Sciotel il 20 ottobre 1869, missionario lazzarista italiano.

Nella giornata di ieri, 1 dicembre, il sindaco Rodolfo Mirri e il parroco Stefano Locatelli hanno accolto Padre Uqbagaber, arrivato dall’Eritrea e Padre Tsenaye Abreme da Roma. Lo scopo è quello di conoscere la terra natale del primo missionario che operò nel Paese africano dove sono conservate le sue spoglie.

Dopo aver studiato al seminario di Genova e alla facoltà di teologia di Torino, Padre Stella venne ordinato sacerdote e nel 1847 partì come missionario per l’Abissinia. Nel 1851, insieme al padre Giuseppe Sapeto, si stabilì tra i Bogos, popolazione della zona di Keren (nell’attuale Eritrea). Qui riuscì a guadagnarsi la fiducia degli abitanti e avviò un progetto di colonia agricola nello Sciotel, ottenendo nel 1865 una concessione di 90 miglia quadrate dal capo locale, il deggiac Hailù.

A causa della sua iniziativa autonoma e del fatto che conviveva da anni con una donna indigena, entrò in conflitto con i superiori e nel 1866 abbandonò l’abito religioso. Partecipò quindi alla fondazione della colonia italo-africana di Sciotel nel 1867, insieme all’imprenditore Pompeo Zucchi e ad altri soci, ma il progetto fallì e fu presto abbandonato. La morte di Stella nel 1869 pose definitivamente fine all’impresa.

Lasciò numerosi manoscritti, tra cui grammatiche e dizionari di lingua amarica.

Le testimonianze dell’epoca lo ricordano come un uomo di grande zelo e pazienza, capace di migliorare la vita morale e materiale dei Bogos: fondò la loro prima chiesa e missione cattolica, promosse giustizia, rispetto della proprietà, amore per il lavoro, e divenne un punto di riferimento per la popolazione locale, che lo venerava come maestro e protettore. Viene ricordato anche per aver salvato molte persone dai rapimenti delle milizie egiziane e per aver aiutato la popolazione durante carestie, guerre e conflitti tribali.

“A Carcare è presente una tomba della famiglia Stella e il Padre viene ricordato anche nei manoscritti dell’illustre Anton Giulio Barrili – commenta il sindaco – Ho proposto un gemellaggio con la città di Keren per stringere un rapporto più solido con uno degli avi carcaresi più illustri, a cui è dedicata un’abbazia che ogni anno richiama migliaia di fedeli. Magari, in futuro, anche Carcare potrebbe diventare una meta di pellegrinaggio”.

