Il poema sinfonico “Deus lo volt” del loanese Massimo Carpegna vince il primo premio al Los Angeles International Music Competition

Loano. La giuria del “Los Angeles International Music Competition” ha assegnato all’opera “Deus lo volt” del loanese Massimo Carpegna il primo premio della categoria Composers Professional.

La giuria era costituita dal professor Anthony Tam, pianista e Accademico del National College of Music di Londra, dal professor Kosmos Lapatas, pianista e compositore greco allievo di Leonard Bernstein, dal professor Donald Yu, compositore di Hong Kong naturalizzato americano con più di 200 opere musicali eseguite in tutto il mondo e pubblicate da Donemus (Olanda) e Universal Edition (Vienna), dalla professoressa Lan Cao, violista di Singapore, master alla Colburn Conservatory di Los Angeles e performer alla Shanghai Orchestra Academy.

Il poema sinfonico “Deus lo volt” ha già vinto quest’anno il primo premio al concorso internazionale Igor Stravinskij di San Pietroburgo (Federazione Russa) ed è in finale al Trinity International Competition di Toronto (Canada).

È in fase di valutazione da parte della Regione Liguria il progetto “Loano Festival delle Colonne Sonore” per l’estate 2026 nel quale, se approvato, si potrà ascoltare la composizione sinfonica di Carpegna.

Il maestro Carpegna, già docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Vice Direttore del Conservatorio di Stato “Vecchi Tonelli” di Modena, è attualmente nel Composition Faculty della London Performing Academy of Music.