Il Pietra vince il derby, Filadelli: “Nel primo tempo un capolavoro e nel secondo ci siamo difesi. La vittoria è meritata”

Il Pietra Ligure porta a casa il derby con la San Francesco Loano. I biancocelesti vincono 3-2 in una partita che sembrava archiviata nel primo tempo e poi rimessa in piedi dai rossoblù nella ripresa. Una vittoria che nonostante tutto dà consapevolezza ed entusiasmo all’ambiente pietrese, come testimoniato dal direttore generale Luca Filadelli nel post partita.

Il dg biancoceleste parte con i complimenti all’avversario: “Non mi capacito di come la San Francesco sia ultima in classifica, complimenti a loro perché hanno fatto un’ottima partita”. Poi, il commento sulla gara di oggi: “L’abbiamo vinta in fin dei conti meritatamente. Nel primo tempo abbiamo fatto un capolavoro, nel secondo ci siamo difesi con le unghie e con i denti dopo che siamo rimasti in dieci. Questa squadra ha dimostrato di saper vincere anche nello sporco. Lo dico perché sento commenti da bar di chi non è mai capace ad accontentarsi delle vittorie, ma i successi bisogna goderseli. Mi sembra che i commenti vadano un po’ dove conviene: a volte conviene dire che l’importante e vincere, altre che non bisogna soffrire. Si dice che il Pietra è debole mentalmente, ma dal 25 ottobre a oggi abbiamo fatto un pareggio e tutte vittorie”.

Filadelli vuole anche ringraziare Moraglia per il lavoro fatto sinora: “Non siamo perfetti e conosciamo bene le nostre lacune. Fino a qualche tempo fa questa partita l’avremmo persa. Ci tengo a fare i complimenti all’allenatore e al suo staff perché stanno portando una mentalità diversa rispetto a quella del passato. A volte le novità servono anche a dare un po’ di stimoli, loro stanno facendo un lavoro sensazionale. Ci stiamo togliendo delle bellissime soddisfazioni”.

Ora il Pietra dovrà preparare la trasferta di Bogliasco. Una vittoria, e un risultato favorevole nel match tra Millesimo e Rivasamba, potrebbe dare ai biancocelesti il titolo di campioni d’inverno. E dopo la sosta ci sarà ovviamente la finale di Coppa del 6 gennaio con la Fezzanese. Conclude dunque Filadelli: “La Coppa può essere un buon trofeo da mettere in bacheca. Abbiamo sempre detto che la sala è un po’ vuota. Quest’estate ci siamo impegnati a togliere tutte le coppe che non riguardassero i primi posti. La competizione è tutto, il risultato è tutto. Spero di finire la mensola prima di andarmene via di qui“.