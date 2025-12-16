Il Pietra strappa tre punti con le unghie e con i denti, Gasco: “Bravi a vincere anche soffrendo”

La vittoria del Pietra Ligure nel derby di domenica porta anche la firma di una buona prestazione difensiva. Non la prima, visto che solo il Millesimo ha concesso meno gol del Pietra in tutto il campionato. Il 3-2 contro la San Francesco Loano ha costretto i biancocelesti a soffrire, ma il reparto difensivo della squadra di Moraglia ha convinto. Soprattutto Giacomo Gasco è stato uno dei più positivi. Il classe 2001 ha commentato la sfida nel post partita.

Dichiara Gasco: “È stata una partita difficile, anche perché dall’altra parte c’erano ottimi giocatori e una squadra che merita qualche punto in più. L’abbiamo portata a casa bene, anche soffrendo. Nei primi minuti del secondo tempo abbiamo preso gol e subito un’espulsione, ma l’abbiamo portata a casa e siamo contenti. Quando si vincono i derby si esulta. Nello spogliatoio ci siamo divertiti”.

L’anno scorso Cocco, quest’anno Moraglia e il vice Feliciello. Un percorso nuovo che dà stimoli diversi come affermato da dg Filadelli. Anche da dentro il gruppo si respira un clima rinnovato, come commenta Gasco: “Moraglia e Feliciello sono due mister giovani nella categoria. Sono molto attaccati a noi, ci danno forza anche perché sono ex giocatori di categorie importanti. Ci capiscono e ci incoraggiano sempre”.