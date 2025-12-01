Il Pietra Ligure inserisce Omar Leo. Ufficializzato anche il centrocampista Delicato

Il Pietra Ligure ha annunciato due colpi di mercato: quello di Omar Leo, difensore classe 1995, e Gianmario Delicato, centrocampista classe 2006.

Leo, giocatore di grande esperienza nel panorama ligure, ha indossato nel corso della sua carriera le maglie di RapalloBogliasco, Novese, Argentina Arma, Finale, Loanesi S.F., Andora e Imperia, vestendo nella prima parte di questa stagione i colori della San Francesco Loano.

Delicato, già a disposizione di mister Moraglia nella gara di sabato scorso, è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza e ha iniziato la stagione sportiva 2024/2025 con la maglia dell’Enna, nel campionato di Serie D – Girone I.

“La società rivolge a entrambi un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della stagione”, scrive il club.