Il paradigma Odisseo

“Non smetteremo di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta.”: è quanto possiamo leggere nell’ultimo dei Quattro quartetti di T.S. Eliot nel quale più intensa è la riflessione sulla vita alla luce del dramma della seconda guerra mondiale, ma lo spunto acuminato del poeta lo rivolgeremo a una riflessione, seppure brevissima, intorno alla figura di Odisseo in prospettiva triforme: la prima nella classicità omerica, la seconda ripensando l’eroe nella commedia dantesca e la terza nelle sue significanze contemporanee evidenziate da Eliot. Esiste poi un’unitarietà nella struttura triforme che rende merito all’assoluta attualità dell’opera di Omero, così come alla cultura cristiana e a quanto, troppo spesso, si reputa come caratteristica peculiare dell’oggi senza riconoscerne le profonde radici in ciò che permane, come paradosso esistenziale, in ogni essere umano dalle origini ai nostri giorni, la circolarità, appunto, incontrata nella citazione d’apertura. Senza anticipare, solo per essere più esplicito, mi riferisco al definirsi dell’identità in relazione alle modalità con le quali la stessa si riflette sul tempo e, in particolare, sul tempo del nostro breve viaggio personale. Inevitabilmente tutto questo si confronta con il tema del senso del nascere, sull’ineludibilità del morire e sulla ragione di tanta “fatica di vivere”. A margine conserviamo la nota dell’amico Gershom Freeman quando afferma che “la paura della fine è generata dall’assenza di un fine che, questo deve essere chiaro, non è da confondersi con l’obiettivo” e l’approccio, che mi è parso centrale in “Resisti cuore” di Alessandro D’Avenia, per il quale la vita dell’uomo è un’Odissea o, meglio, è l’Odissea e il protagonista è l’animale dal multiforme ingegno che è in grado di risolvere le difficoltà che incontra fino a sconfiggere forze immense e raggiungere il suo obiettivo, sopravvivere e tornare a Itaca, approccio che ci riporta, ancora una volta, alla citazione di apertura.

È noto che Ulisse è costretto, per volontà di un potere superiore nelle figure di Menelao ed Agamennone, a lasciare Itaca e la famiglia per partecipare all’assedio di Troia, in un certo senso i due sovrani rivestono il ruolo dei genitori nel confronto dei figli, che vengono gettati nella battaglia della vita non per propria volontà ma per il desiderio, nelle migliori circostanze, di due genitori. È la condizione di chi nasce al mondo ma non ancora a se stesso e che, sempre senza poter scegliere se non ricorrendo al suicidio, come ci ricorda Camus, si vede in cammino tra gli altri umani, nelle medesime condizioni, per intraprendere l’anello della vita che lo ricondurrà alla propria Itaca, il “punto di partenza” di Eliot. L’eroe dal multiforme ingegno interpreta il ruolo con passione e qualità, si presta a svelare l’inganno di Achille, quindi, una volta in guerra, fa il suo dovere e, visto che la questione sembra andare per le lunghe, elabora lo stratagemma del cavallo ponendo fine alla prima parte della propria “odissea”. Ripreso il cammino per tornare verso casa, riacquisire possesso del suo ruolo di marito, padre e sovrano, si vede costretto a terribili sfide contro elementi naturali e contrapposte forze divine. Proprio in questo momento diviene illuminante la riflessione gershomiana, l’obiettivo dell’eroe è chiaro, ma non ancora il fine, tanto meno a lui stesso, ancora agito da forze esogene. Come accade troppo spesso, anche all’eroe rimane addosso quella gettitudine che condividiamo se non comprendiamo che vivere non è nascere, sopravvivere il più a lungo possibile e poi, inevitabilmente, morire più o meno dignitosamente, no, vivere è la costruzione di se stessi. Nel caso di Ulisse, l’eroe comincia a vivere con una rinuncia e nemmeno da poco, rinuncia all’immortalità. In effetti la partenza dall’isola di Calipso è la decisione cruciale, da lì il suo obiettivo diviene ritrovare le proprie radici, intraprendere il viaggio di ritorno in quanto voluto, desiderato, compreso. Se avesse accettato l’eternità ad Ogigia avrebbe assecondato ancora una volta una volontà estranea rinunciando definitivamente a ritrovare e costruire se stesso. Il suo no diviene un si all’amore, una sfida alla volontà di una dea con l’aiuto di altri dei per ritornare a Penelope, Telemaco, alla sua terra, a un cane che lo aspettava. A questo punto il silenzio scende sulla sua vita privata, forse perché gli eroi devono rimanere giovani e belli, comunque riesce a uscire dalla luce dei riflettori.

Credo che l’immagine di collegamento tra l’Ulisse omerico e quello dantesco la si possa riconoscere nella vicenda della sfida al canto delle sirene. Il tema centrale rimane quello della curiosità, dell’affrontare il pericolo ma con intelligenza, con astuzia, grazie al multiforme ingegno che, con uno stratagemma tanto semplice quanto geniale, gli consentirà, unico tra i mortali, di ascoltare il periglioso canto senza divenirne vittima. Ecco presentarsi la figura che ci richiama alla mente il Signore hegeliano, l’archetipo dell’eroe borghese, di chi ha il coraggio di affrontare la morte ma, completo con modestia e libertà l’immagine della Fenomenologia dello Spirito, ricorrendo a strategie che lo tutelino nella sfida: insomma, un conto è il coraggio, altro l’incoscienza, evviva il pragmatismo borghese. Il nuovo eroe scampa il pericolo, conserva la memoria del canto delle sirene, preclusa ai suoi marinai, e definisce se stesso come chi ha scoperto che il senso dell’esistenza è nella perenne ricerca. Ecco che meglio si comprendono i versi del Poeta, nel XXVI canto dell’Inferno, che ci riportano le parole di Ulisse rivolte ai compagni di viaggio oramai anziani e, presumo, più propensi alla stanzialità: “Considerate la vostra semenza:/ fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza.”. Il momento è cruciale, le colonne d’Ercole, il tabù assoluto, l’occasione dell’estrema sfida al divino, Ulisse vuole violare il limite e coinvolge i suoi compagni di viaggio ma il divino non è più lo stesso, lui è rimasto alla cultura pagana, quando gli dei erano terribili ma così vicini all’uomo da rispettarne il coraggio e i meriti anche quando stava violando l’idea di potere, di Dio, di Stato. Il nuovo Dio non può permetterlo ed ecco che “Tre volte il fé girar con tutte l’acque;/

a la quarta levar la poppa in suso/ e la prora ire in giù, com’altrui piacque,/

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso”. Forse non è un caso se Ulisse è l’unico personaggio della Commedia a trovare la morte direttamente per mano di Dio.

Come cambia la rappresentazione di Ulisse da quello che si rapporta col divino del mito a quello che si deve misurare col Dio giudaico cristiano, il secondo conserva audacia e curiosità, è irrispettoso delle regole ma non ottiene il premio di un’isola amata e da governare, solo la condanna alla pena eterna; questo potrebbe offrirci un’interessante chiave di lettura comparata delle due diverse concezioni del divino, poiché non è Dio che cambia, sarebbe assurdo concepire un Dio che cambia, come dimostra la logica parmenidea, chi cambia è la cultura che lo immagina. Ma torniamo all’eroe del mito, divenuto peccatore cristiano e riscoperto come moderno eroe esistenziale. Oramai Dio è morto, sia nella forma mitologica che in quella di logos, almeno nel mondo occidentale, chi permane, orfano del cielo, è l’eroe borghese, ancor più solo e confuso, privo di un fine ma assolutamente distratto da innumerevoli quanto ingannevoli obiettivi. Oggi poi, nell’epoca del virtuale, anche gli obiettivi si sono annullati nel caos organizzato dei social, la proiezione di sé nella vita eterna si è “evoluta” nel nichilismo del “consenso dei fantasmi”, il numero di like che non esistono e pretendono di inverare il fortunato e caduco influencer, sono la misura del nulla, l’effimera consistenza degli obiettivi di corto respiro che pretende di sostituire la profondità della ricerca di senso, l’oceano senza profondità dei social annega la dignità del “multiforme ingegno” lasciando galleggiare “l’informe mediocrità”. Eppure c’è chi ha il coraggio e la passione di intraprendere il viaggio, noi che abbiamo la forza di affermare che “Non smetteremo di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta” e ancora sarà vita!

