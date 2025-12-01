  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Eccellenza

Il Millesimo vola con Totaro, “l’aquila” ha già portato nove punti grazie ai suoi gol: “Contento per la classifica, ma è ancora lunga”

La sua rete batte la sua ex S.F. Loano, valbormidesi primi e terzo gol pesante in campionato: "Ho questa squadra nel cuore, sentivo addosso la pressione"

Alassio. Al Ferrando brilla ancora la classe di Totaro, “l’aquila” al servizio di Macchia che ha segnato un’altra volta un gol pesante che è valso 3 punti. Non è la prima volta che il classe 2004 segna e fa guadagnare bottino pieno ai suoi. Ieri contro la sua ex S.F. Loano, club dove è cresciuto e si è affermato, ma anche contro lo Sporting Taggia e nel grande derby della Val Bormida contro la Carcarese.

Non uno dei suoi gol più belli, essendo un tap in scaturito da un errore di Scalvini. Ma intanto lui ci ha creduto ed ha gonfiato la rete, senza esultare per rispetto della sua ex squadra. E intanto tra un gol di Totaro e uno di Piccardo, entrambi a 7 reti tra coppa e campionato, il Millesimo può godersi per una settimana da prima in classifica. 

“Ho la S.F. Loano nel cuore”, partita inoltre doppiamente importante per lui visto il suo passato calcistico: “Non mi sembrava giusto esultare oggi, ho chiesto scusa, non potevo esultare contro di loro. Era la mia prima contro il Loano, sentivo un po’ di pressione. Sul gol? Mi sentivo che il pallone sarebbe arrivato lì, per fortuna sono arrivato nel momento giusto per ribadire il pallone in rete. Sono contento per la classifica, ma il campionato è ancora lungo, si vedrà”.

“Sapevamo non fosse una partita facile – continua il giocatore -. Sono una squadra solida, il campo non ci è venuto incontro, ma siamo riusciti a reggere bene il colpo muovendo al meglio il pallone e portando a casa i tre punti. Al netto di un primo tempo non brillante, rientrati negli spogliatoi abbiamo parlato e sapevamo che avremmo dovuto chiudere la partita. Siamo rientrati con una fame diversa, siamo stati bravi non era scontato”.

 

Più informazioni
leggi anche
Generico novembre 2025
Full time
Eccellenza. Totaro porta il Millesimo primo in classifica: sconfitta 0-1 la S.F. Loano
Generico novembre 2025
Intervista
S.F. Loano, Brignoli: “Rispetto per noi che ci mettiamo l’anima. Mercato? Sappiamo cosa manca, basta guardare i gol fatti”
Generico novembre 2025
Primo posto
Millesimo in testa in Eccellenza, Castello: “Ci godiamo il momento ma l’obiettivo è costruire restando in categoria”
Sfogo
S.F. Loano, Burastero è una furia: “Episodi arbitrali sempre a sfavore. Rispetto, siamo una società che investe e composta da persone di calcio”
Millesimo Vs Carcarese
29/30 novembre
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.