Il Millesimo vola con Totaro, “l’aquila” ha già portato nove punti grazie ai suoi gol: “Contento per la classifica, ma è ancora lunga”

Alassio. Al Ferrando brilla ancora la classe di Totaro, “l’aquila” al servizio di Macchia che ha segnato un’altra volta un gol pesante che è valso 3 punti. Non è la prima volta che il classe 2004 segna e fa guadagnare bottino pieno ai suoi. Ieri contro la sua ex S.F. Loano, club dove è cresciuto e si è affermato, ma anche contro lo Sporting Taggia e nel grande derby della Val Bormida contro la Carcarese.

Non uno dei suoi gol più belli, essendo un tap in scaturito da un errore di Scalvini. Ma intanto lui ci ha creduto ed ha gonfiato la rete, senza esultare per rispetto della sua ex squadra. E intanto tra un gol di Totaro e uno di Piccardo, entrambi a 7 reti tra coppa e campionato, il Millesimo può godersi per una settimana da prima in classifica.

“Ho la S.F. Loano nel cuore”, partita inoltre doppiamente importante per lui visto il suo passato calcistico: “Non mi sembrava giusto esultare oggi, ho chiesto scusa, non potevo esultare contro di loro. Era la mia prima contro il Loano, sentivo un po’ di pressione. Sul gol? Mi sentivo che il pallone sarebbe arrivato lì, per fortuna sono arrivato nel momento giusto per ribadire il pallone in rete. Sono contento per la classifica, ma il campionato è ancora lungo, si vedrà”.

“Sapevamo non fosse una partita facile – continua il giocatore -. Sono una squadra solida, il campo non ci è venuto incontro, ma siamo riusciti a reggere bene il colpo muovendo al meglio il pallone e portando a casa i tre punti. Al netto di un primo tempo non brillante, rientrati negli spogliatoi abbiamo parlato e sapevamo che avremmo dovuto chiudere la partita. Siamo rientrati con una fame diversa, siamo stati bravi non era scontato”.