Il Kombat Team sempre più sul tetto del mondo: spicca la quinta vittoria consecutiva di Michelis a Cage Warriors

Il comunicato:

Due settimane di incontri per il Kombat Team Alassio: sei match tra Italia e Regno Unito, quattro vittorie e due sconfitte. Il Kombat Team Alassio, guidato dal coach e direttore tecnico Alessandro De Blasi, ha concluso un ciclo di due settimane estremamente intenso, disputando sei incontri tra Manchester, Pescara, Casalecchio di Reno e Montecatini Terme. Il bilancio complessivo è di quattro vittorie e due sconfitte, con prestazioni di altissimo livello da parte di tutti gli atleti impegnati.

A Cage Warriors 197 “Unplugged” – Manchester vince Giacomo Michelis contro Michael Dubois per decisione unanime. Nel prestigioso evento britannico, Michelis ha confermato la propria solidità internazionale, imponendo ritmo, lucidità e una grande maturità agonistica. Una vittoria che consolida il suo percorso nelle MMA europee.

A Fight Clubbing – Pescara, Zidar Abdeijalil ha debuttato nel circuito con una prestazione esplosiva: potenza, determinazione e personalità hanno caratterizzato un esordio definito dal Team “da vero guerriero”.

Samuele Iorio ha affrontato Cosmin Bruma nel match valido per il Titolo Mondiale K-1 dei Piuma. Un incontro estremamente tecnico ed intenso di cinque riprese, dove il nostro atleta ha disputato una prova di altissimo livello. Il verdetto finale non gli è stato favorevole, ma la sua prestazione è stata unanimemente apprezzata per precisione, disciplina e spirito combattivo.

A One Gym Fight Night – Casalecchio di Reno, Davide Almonti ha conquistato una meritata vittoria contro Alessandro Greco, mostrando coraggio, concentrazione e costante avanzamento tecnico. Sasha Mosso ha disputato il match per il Titolo Italiano WAKO Pro K-1 nella categoria 54,5 kg, sfidando Streza. L’incontro, di altissimo contenuto agonistico, si è sviluppato su cinque riprese ad un ritmo elevatissimo. Il titolo è stato assegnato a Streza, ma Mosso ha evidenziato ancora una volta talento, cuore e grande potenziale, confermandosi tra i migliori esponenti italiani della categoria.

A Luctor MMA – Montecatini Terme, Alipkhanov ha ottenuto una convincente vittoria, imponendo tecnica, determinazione e solidità mentale. Un risultato che rappresenta un importante passo avanti nel suo percorso agonistico.

Qua la dichiarazione del coach Alessandro De Blasi:

“È stato un periodo impegnativo ma straordinariamente ricco. Essere presenti su più fronti, dalla gabbia di Manchester al ring di Pescara, passando per Casalecchio e Montecatini, è la dimostrazione del livello raggiunto dal nostro team. Sono orgoglioso di ognuno dei miei ragazzi: Michelis ha mostrato una maturità eccezionale, Zidar ha impressionato nel suo debutto, Iorio ha combattuto con una tecnica che pochi possiedono, Almonti continua la sua crescita, Mosso ha dato vita a una delle battaglie più belle del panorama nazionale, e Alipkhanov ha confermato carattere e disciplina. Questo è il nostro DNA: talento, cuore e voglia di migliorarsi ogni giorno. E noi continueremo a crescere.”

Bilancio complessivo di 6 incontri in 4 città e 2 nazioni, che portano a 4 vittorie e 2 sconfitte. Livello tecnico in costante ascesa”.