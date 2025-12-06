Il gruppo “Impegno x Finale”: “Riscaldamento del bar sociale fuori uso da mesi, ancora nessuna azione dell’amministrazione”

Finale Ligure. Il Gruppo Consiliare “Impegno x Finale “denuncia poca attenzione da parte dell’Amministrazione nei confronti della struttura comunale ‘Bar Sociale NonUnoMeno’, l’attività di ristorazione situata all’interno del Complesso di Santa Caterina che funziona con finalità sociali dal 2017 con formazione di ragazzi e ragazze con disabilità”.

Il commento del gruppo di minoranza rappresentato da Andrea Guzzi, Marinella Geremia, Clara Bricchetto e Francesco Montanaro: “Abbiamo segnalato l’assenza di riscaldamento già 20 giorni fa, e l’anomalia all’impianto era già nota dall’estate. L’Assessore Di Mauro ha dichiarato nel consiglio del 20 novembre che l’attenzione è alta e che se ne sarebbe occupata tempestivamente. Eppure in questo lasso temporale ancora nessuna azione concreta ma solo parole parole parole come ormai siamo abituati a sentire in ogni settore. A parole tutti bravissimi, sono i fatti che languono in ogni dove, ed il sociale ha bisogno di concretezza non di parole o finte convinzioni che non sono di nessun utilizzo per un sistema così delicato che purtroppo è affrontato quotidianamente da famiglie e servizi. Che l’Assessore Di Mauro metta tale problematica realmente nelle sue priorità; non si sta parlando di un qualsiasi bar ma di un servizio socio sanitario di enorme importanza per chi vi lavora“.

“Se il problema non è ancora stato indagato ed individuato almeno si doti il centro di una valida alternativa che non siano semplici stufette da salotto. Si doti la struttura di un impianto provvisorio che possa far trascorrere i freddi mesi invernali al caldo, doveroso sia per i clienti del bar sia per i lavoratori della struttura. Visto che le comunicazioni verbali non sono servite proveremo a presentare una mozione consiliare, sempre ottimisti che possa essere presa in seria considerazione”, conclude la minoranza.