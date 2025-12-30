Il gruppo “Impegno x Finale”: “Bar sociale di Finalborgo ancora al freddo nonostante e molte promesse”

Finale Ligure. “Nonostante le segnalazioni, le interpellanze in Consiglio Comunali e le conseguenti raccomandazioni da parte dell’Assessore Di Mauro il Bar Sociale di Finalborgo è ancora senza riscaldamento”. Lo dichiara il gruppo di opposizione “Impegno per Finale”.

“La rottura dell’impianto – proseguono – si conosceva già quest’estate e ad oggi ancora nessun intervento programmato e nessuna soluzione alternativa attivata. Il nostro gruppo consiliare ha fatto presente più volte di trovare una soluzione palliativa con stufe d emergenza commisurate al luogo, non semplici stufette elettriche che non danno nessun beneficio”.

“Ricordiamo che la struttura non è un semplice bar ma un progetto sociale i cui gestori sono ragazzi con disabilità diverse, quindi il disagio non è solo per gli ospiti della struttura ma anche per i lavoratori che con passione la portano avanti dal 2017”.

“Ci sembra che le attenzioni tanto promesse non trovano la concretizzazione nei problemi quotidiani. Nel settore sociale come d’altronde in molti altri settori, dal commercio, alle opere pubbliche, dal turismo alla programmazione urbanistica pachidermica e senza visione. Come si è soliti dire dalle nostre parti: ‘il mugugno è sempre più diffuso in Città'”, conclude la minoranza.