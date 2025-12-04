Il gruppo Impegno per Finale: “Oggi non partecipiamo al consiglio, mai considerate richieste di rinvio per motivi di lavoro o personali”

Finale Ligure. “Oggi non partecipiamo ai lavori del Consiglio visto la mancata considerazione alla numerose richieste di rinvio sia della Commissione sia del Consiglio stesso, per motivi lavorativi e personali”. Lo fa sapere il gruppo di opposizione Impegno per Finale.

“Si evidenzia che tale comportamento – proseguono i consiglieri – si è già manifestato in altre occasioni a dimostrazione di una scarsa considerazione della minoranza da parte del Presidente del consiglio, organo deputato alla garanzia di imparzialità. Solitamente la data di tale sessione viene condivisa dall’intero Consiglio, così come le Commissioni preparatorie che spesso necessitano di più sedute per approfondire i delicati e fondamentali argomenti da cui dipendono le scelte politiche di chi amministra e la quotidianità della Comunità”.

“Siamo fortemente dispiaciuti di non poter partecipare all’assemblea sul bilancio preventivo, massima espressione politica di un Amministrazione. Non vi è ricordo di un tale comportamento negli ultimi decenni. La presente missiva si chiede venga letta in apertura dei lavori consiliari da parte del Segretario Comunale apice amministrativo dell’Ente. C’è un evidente disagio sia di forma sia di sostanza”.

“Siamo stanchi di partecipare ai consigli comunali senza ricevere risposte sensate e studiate – proseguono – da parte della maggioranza non vi è conoscenza sugli argomenti proposti, non si conoscono le pratiche, abbiamo sempre risposte evasive e superficiali. E questo ci viene riportato da gran parte della popolazione. Solo il Sindaco e l’Assessore al Bilancio sono in grado di esporre i contenuti dei vari punti all’ordine del giorno creando situazioni imbarazzanti e surreali con risposte incoerenti e contraddittorie, spesso lontani dalla verità per chi legge gli atti ufficiali”.

“Auspichiamo che i quasi 2.500 finalesi che rappresentiamo in Consiglio possano avere una maggiore considerazione nel prossimo futuro, auspichiamo un maggiore coinvolgimento nei percorsi amministrativi, doveroso ed essenziale per il buon funzionamento della complessa macchina amministrativa”, conclude la nota della minoranza.