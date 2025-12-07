Il Finale sorride dopo il pari con il Savona, Alessi: “Sono contento della prestazione, l’abbiamo preparata sui duelli

Diego Alessi torna a casa con il sorriso. Il Finale pareggia 2-2 al Chittolina contro il Savona. I giallorossoblù hanno messo in grande difficoltà i padroni di casa interpretando una partita aggressiva, con molti uno contro uno. Lasciare il possesso agli avversari e sfruttare le ripartenze era il diktat, pienamente rispettato, del tecnico che ha poi commentato il risultato nel post partita.

Commenta Alessi: “L’atteggiamento dei ragazzi è stato ottimo. La soddisfazione è quella di aver fatto una buona partita. Siamo stati due volte davanti quindi c’è un po’ di rammarico, ma le occasioni le hanno avute loro come le abbiamo avute noi, quindi il risultato è giusto. Abbiamo deciso di lasciargli il possesso palla e attaccargli la schiena. Volevamo puntare ai duelli e agli uno contro uno, preparando anche i lanci di Mondino. Polito ha fatto un ottimo lavoro”.

Una partita preparata soprattutto sull’aggressività. Emblematica la prova di Tancredi, uno dei migliori in campo. Afferma dunque il tecnico: “Nella nostra metà campo dovevamo essere molte aggressivi e a volte lo abbiamo fatto bene, altre meno. In alcuni momenti gli abbiamo lasciato troppo palleggio nella nostra metà campo. Per quanto riguarda Tancredi, penso che abbia fatto una partita importante ma ormai è una costante“. “Avevamo bisogno di una vittoria per risollevare il morale. I ragazzi avevano le teste basse dopo gli ultimi risultati. Ci serviva la partita contro il Bragno per venire qua e fare una gara gagliarda“.

Sul mercato è vicinissimo il ritorno di Vittori, ma Alessi non si scompone. Il tecnico invece commenta la prima di Bogarin: “Per il mercato bisogna parlare con il direttore. Bogarin invece è un ragazzo che si è messo subito a disposizione, ha cuore e dinamismo. È arrivato questa settimana ma ci siamo allenati solo venerdì, quindi oggi ha messo tanta garra. Ora dobbiamo portarlo dentro alla squadra anche tatticamente, ma è un giocatore che ci darà una grossa mano”. Infine, un’ultima battuta sulla partita: “Esco con il sorriso. L’occasione di Vuillermoz ci ha lasciato un po’ il grido in gola, ma venire qua e fare una prestazione di questo tipo mi rende assolutamente contento“.