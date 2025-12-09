Il Finale rivede la luce, Tona: “La squadra è viva, quando tocchi il fondo puoi solo rialzarti”

Il Finale strappa un pareggio di lusso a Savona. Nella partita che ha segnato l’addio di Emanuele Cola alla panchina biancoblù, la squadra di Diego Alessi si è resa protagonista di una grande prestazione. Una gara “scacciafantasmi”, perché il Finale dà continuità al pareggio ottenuto contro il Bragno e ritrova fiducia. È intervenuto nel post partita per commentare la gara il capitano giallorossoblù Marc Tona.

Afferma il centrocampista: “Era importante fare una prestazione di livello. Sapevamo che sarebbe stata dura. C’è un pizzico di rammarico per come si era messa la partita, però penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Sono contento del carattere della squadra, della voglia di soffrire insieme. Nelle ultime due partite abbiamo fatto capire che il Finale è vivo. Siamo tutti uniti, l’ambiente è carico e cerchiamo di fare il meglio possibile”.

Un periodo difficile con quattro sconfitte consecutive, poi gli ultimi due risultati che ridanno entusuasmo. Commenta Tona: “Quando tocchi il fondo puoi solo rialzarti. Non era facile uscire da questo periodo. Martedì ci siamo guardati in faccia e tutti insieme abbiamo cambiato rotta. Più che giocar bene era importante far vedere che siamo vivi. Da capitano mi sento responsabile. Prima ero molto giù di morale, ora sono molto contento”.

Sulla gestione tattica della gara, fatta di tanti duelli e poca pulizia, il centrocampista dichiara: “L’avevamo preparata così. Loro sono una squadra che gioca in maniera simile a noi quindi dovevamo andare in verticale il più possibile. Ripeto, c’è un po’ di rammarico ma penso che prima della partita tutti saremmo stati contenti in caso di pareggio”.

Infine un bilancio su questi primi mesi e le ambizioni future: “Sono molto contento della scelta che ho fatto. È il primo anno che gioco in Promozione ed è la scelta più giusta. La società ci è vicina, non ci fa mancare nulla. Noi giocatori eravamo i primi a sentirci colpevoli perché questo ambiente meritava di più. Adesso siamo usciti da questo periodo e cercheremo di portare il Finale più avanti possibile. Obiettivi non ne abbiamo, la società ci ha solo detto di crescere. Abbiamo tanti giovani, oggi mi è dispiaciuto vedere Vuillermoz piangere a fine partita per il gol sbagliato ma deve stare tranquillo, sono sicuro che la prossima volta farà gol”: