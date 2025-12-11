  • News24
È fatta

Il Finale riabbraccia Youri Vittori: è ufficiale il suo ritorno

Aveva segnato l'ultimo gol con il Millesimo decidendo l'importante match contro la Fezzanese, ora l'ufficialità in giallorossoblù

Finale Ligure. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Il Finale ha annunciato il ritorno in attacco di Youri Vittori.

Il classe ’97 ha fatto parte della storia della società finalese, facendo parte della cavalcata che ha riportato i giallorossoblu a disputare la Serie D. Anche nella categoria conquistata ha rappresentato i colori, poi il passaggio al Savona nella stagione 21/22.

Dopo un periodo di stop, il rientro in attività con il Millesimo, squadra con cui ha disputato il campionato di Promozione e la prima parte dell’Eccellenza di quest’anno. L’ultimo gol con i millesimesi è arrivato nella scorsa partita contro la Fezzanese: rete che ha deciso la vittoria della squadra di Macchia.

“A Youri rivolgiamo un caloroso bentornato e un in bocca al lupo”, chiosa il Finale.

Generico dicembre 2025
