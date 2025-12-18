Approvato e sottoscritto da tutte le forze politiche l’emendamento presentato dal consigliere Alessandro Bozzano di Vince Liguria-Noi Moderati sul fondo regionale per l’accessibilità al mare delle persone con disabilità. Una dotazione finanziaria di 100mila euro, finalizzata a sostenere le attività degli enti del terzo settore, iscritti negli appositi registri e con sede in Liguria, che gestiscono progetti di accoglienza e accompagnamento in mare delle persone con disabilità sulle spiagge liguri: “Si tratta di un segnale importante, un passo avanti per rendere il nostro mare davvero accessibile a tutti e per valorizzare il lavoro prezioso svolto dagli enti del terzo settore”.

È stato votato all’unanimità l’ordine del giorno per rendere realmente fruibile il diritto alla prevenzione sanitaria, superando una distorsione che penalizza i lavoratori. Il provvedimento nasce da una criticità concreta: in Liguria, le 18 ore annue di permesso retribuito per visite ed esami, previste dai Ccnl, vengono spesso assorbite quasi interamente dai tempi di percorrenza, a causa della conformazione del territorio, della mobilità sanitaria obbligata e delle carenze del trasporto pubblico. In questo modo, il diritto alla prevenzione rischia di restare sulla carta, spingendo molte persone a rinviare o persino a rinunciare alle cure”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano. 

La giunta ha approvato la nostra richiesta di istituire un fondo speciale destinato al consiglio regionale, uno strumento fondamentale per rafforzare l’autonomia dell’assemblea legislativa e, in particolare, l’iniziativa dei singoli consiglieri regionali, soprattutto in ambito sociale”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, commentando l’approvazione in sede di bilancio dell’emendamento che istituisce un fondo speciale, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011, destinato a far fronte agli oneri finanziari derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio.

“Regione Liguria si impegna per far avere risorse al Comune di Genova e, in particolare, per il litorale di Sturla. Con l’approvazione dell’ordine del giorno al bilancio che ho portato in Consiglio Regionale vengono stanziati fondi destinati alle difese a mare, dando finalmente risposte concrete a territori che da anni subiscono i danni delle mareggiate”. Lo dichiara Federico Bogliolo, consigliere regionale di Vince Liguria – Noi Moderati, commentando l’approvazione dell’atto.

I commenti

Dicono i consiglieri di FdI: “Oggi abbiamo approvato il bilancio che dimostra, ancora una volta, che il centrodestra, con Fratelli d’Italia forza centrale e determinante, sa governare la Liguria con serietà, visione e senso di responsabilità. Un bilancio costruito con rigore, senza bisogno o necessità di introdurre nuove poste o manovre fiscali aggiuntive a carico dei cittadini. Non è stato messo alcun nuovo peso sulle famiglie, sui lavoratori e sulle imprese liguri. Le aliquote IRPEF restano invariate, e a tre scaglioni, a conferma di una scelta politica chiara: amministrare bene significa tutelare il potere d’acquisto e usare con attenzione le risorse pubbliche. Questo bilancio garantisce equilibrio finanziario, riduzione del debito e rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ma allo stesso tempo rafforza gli investimenti e i servizi essenziali. È la dimostrazione concreta che il buon governo non si misura con le parole, ma con i risultati. Sul fronte della sanità, tanto strumentalizzata dall’opposizione, la risposta è nei fatti: più risorse, più programmazione e maggiore attenzione alle fragilità. Viene rifinanziato il Fondo integrativo aggiuntivo corrente, dando continuità alle misure post Covid-19, e si introducono interventi mirati come l’esenzione dal ticket per la maculopatia essudativa secondaria. Una sanità che migliora e che continuerà a essere sempre più moderna e all’avanguardia. Questo bilancio rappresenta una risposta chiara anche alle posizioni della CGIL: un modello di buon governo che rafforza il servizio sanitario pubblico, tutela il personale e investe sul futuro, senza creare allarmismi”.

“Grande attenzione è rivolta ai territori, in particolare alle valli dell’entroterra, che tornano finalmente al centro delle politiche regionali, con strumenti di sostegno alla progettazione, agli investimenti e ai servizi. Una Liguria che cresce in modo equilibrato, senza lasciare indietro nessuna comunità. Strategici anche gli interventi sui porti e sulle infrastrutture, che confermano il ruolo centrale della Liguria nello sviluppo economico del Paese, garantendo continuità nella gestione dei servizi portuali e rafforzando un settore che crea lavoro e opportunità. Importante, infine, il riordino e il potenziamento del trasporto pubblico regionale e locale, con l’istituzione dell’Agenzia regionale dedicata, per una gestione più efficiente, coordinata e moderna dei servizi ferroviari e del trasporto pubblico, a beneficio dei cittadini e dei pendolari”.

“Ancora una volta il centrodestra dimostra di saper governare con metodo, competenza e visione. Diversamente da chi si limita a criticare, questa maggioranza lavora sui contenuti, studia i provvedimenti e si assume la responsabilità delle scelte. Fratelli d’Italia ha votato convintamente a favore di questo bilancio perché rappresenta una Liguria amministrata con cura, attenzione alle persone, rispetto delle regole e capacità di guardare al futuro. Una Regione che continua a crescere e a migliorare, con una sanità sempre più efficiente e un sistema regionale solido e credibile”.