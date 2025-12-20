Il Confuoco di Varazze, un ottimo auspicio alla città con la fiamma alta e dritta che sale al cielo

Varazze. Ancora una volta la fiamma è salita al cielo alta e dritta. Anche quest’anno, un buon auspicio per Varazze, dove questa mattina è avvenuta la cerimonia del Confuoco che ha aperto ufficialmente il periodo natalizio in città.

Tradizione, cultura, attaccamento alle radici. “Si è rinnovata una tradizione che parla di comunità e appartenenza, ‘o Confêugo’: la fiamma è salita dritta verso il cielo, è stato un segno di buon auspicio per la nostra città e per l’anno che verrà. – ha commentato orgoglioso il sindaco Luigi Pierfederici – Un ringraziamento speciale va all’associazione culturale ‘U Campanin Russu’ che da sempre contribuisce a mantenere vive le nostre tradizioni. Un grazie di cuore anche a tutte le altre associazioni che hanno partecipato all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento” ha concluso il primo cittadino.

Come da tradizione, presente Studiodanza Varazze con le ballerine di Giovanna Badano. Gli scatti, di Luigi Cerati.