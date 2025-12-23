Il Comune di Albenga approva il bilancio di previsione: “Nessun taglio ai servizi, ma adeguamenti delle tariffe all’aumento dei costi”

Albenga. Il Consiglio comunale di Comune di Albenga ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028, il principale strumento di programmazione economico-finanziaria dell’ente, che definisce le linee strategiche e operative dell’amministrazione per i prossimi tre anni.

Il bilancio 2026 ammonta complessivamente a circa 55 milioni di euro, con entrate correnti per oltre 22,7 milioni, trasferimenti statali e regionali per circa 2,6 milioni ed entrate extratributarie per quasi 8 milioni di euro. Sul fronte della spesa, oltre 32 milioni sono destinati alle spese correnti per il funzionamento dell’ente e l’erogazione dei servizi, mentre più di 8 milioni finanziano interventi in conto capitale.

Accanto alla gestione ordinaria, il bilancio consente di avviare un significativo programma di investimenti pubblici nel triennio 2026–2028, che interesserà rigenerazione urbana, scuole, viabilità, sicurezza idraulica, impianti sportivi, patrimonio culturale e infrastrutture. Tra gli interventi principali figurano la riqualificazione dell’ex Mattatoio (330mila euro) e del Museo di Palazzo Oddo (200mila euro), la ristrutturazione dell’ex Cinema Astor (1 milione e 600mila euro), importanti opere di difesa idraulica, investimenti sulla rete viaria e sulle frazioni, oltre a nuovi impianti sportivi e alla manutenzione della passeggiata a mare.

Il bilancio ha inoltre ottenuto parere favorevole dell’organo di revisione contabile, che ne ha certificato la coerenza, la congruità e la conformità alle normative vigenti.

“Un bilancio che si ispira alla prudenza e alla responsabilità, ma che mantiene una chiara visione di sviluppo, investimenti e tutela del welfare locale, con l’obiettivo di accompagnare Albenga in una fase di trasformazione e crescita, nonostante le difficoltà del contesto economico e istituzionale. Abbiamo scelto di non tagliare i servizi ai cittadini – evidenziano dal Comune -, nonostante i continui e significativi tagli ai trasferimenti statali e il mancato adeguamento delle risorse alle reali dinamiche inflattive. Una scelta di responsabilità che ha reso però necessario predisporre l’adeguamento dell’addizionale comunale IRPEF e di alcune tariffe, al fine di garantire la copertura del bilancio in una fase di forte aumento dei costi”.

Spiega la vicesindaco Silvia Pelosi, il sindaco Riccardo Tomatis e la maggioranza consiliare: “Negli ultimi anni lo Stato ha progressivamente ridotto il sostegno diretto agli enti locali, chiedendo al contempo ai Comuni un contributo sempre maggiore al Fondo di Solidarietà Nazionale, senza un corrispondente aggiornamento dei trasferimenti. In questo contesto, l’amministrazione comunale ha individuato nell’addizionale IRPEF lo strumento meno impattante per i cittadini: l’adeguamento deciso rimane inferiore all’eventuale aggiornamento ISTAT mai applicato negli anni precedenti e comporta un incremento contenuto, stimato in poche decine di euro annui per contribuente”.

“Analogamente, l’adeguamento delle tariffe – ferme in molti casi da circa vent’anni – si è reso inevitabile per far fronte all’aumento generalizzato dei costi di gestione. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, l’intervento è stato strutturato in modo da colpire prevalentemente le fasce di reddito più alte, lasciando invariate le tariffe per le fasce più deboli”.

“Si tratta, dunque, di un’operazione necessaria e responsabile, finalizzata esclusivamente a garantire l’equilibrio del bilancio comunale e la continuità dei servizi, in un quadro economico e normativo che continua a trasferire sugli enti locali oneri crescenti senza adeguate risorse compensative”, concludono dal Comune.