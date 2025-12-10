Il Cisano non ha più il suo ds: Roberto Ricotta si dimette

Cisano. Arrivano altre brutte notizie dal girone “A” di Prima Categoria, il Cisano non ha più il suo direttore sportivo. Arriva infatti la news dal club biancoblù, che ufficializza le dimissioni presentate ieri dall’ormai ex dirigente Roberto Ricotta. Insieme all’allenatore Porcella avevano creato una rosa molto interessante sulla carta, con profili di Promozione o che avevano vinto nello scorso anno la Prima Categoria.

Un passo indietro arrivato dopo il pareggio contro la San Filippo Neri, con risultati che stentano ad arrivare. Il club si trova infatti in zona playout, con nove punti collezionati in undici partite. Non la prima rivoluzione nel comprensorio ingauno, questo addio arriva qualche settimana dopo le dimissioni degli allenatori Torregrossa e Rotiroti dalla panchina della San Filippo.

Per il momento il club non ha ancora comunicato chi sarà la prossima figura che ricoprirà questo ruolo, dichiarando solamente che prenderà le misure necessarie per garantire la continuità della gestione sportiva.

Ecco il comunicato del club:

L’ASD Cisano comunica con dispiacere l’accettazione delle dimissioni di Roberto Ricotta dalla carica di Direttore Sportivo della società. Si ringrazia Roberto Ricotta per il lavoro svolto e per il contributo dato alla costruzione della squadra. Il Consiglio Direttivo dell’ASD Cisano esprime la propria gratitudine per l’impegno e la dedizione dimostrati e gli augura ogni successo per le future sfide professionali. La società comunica inoltre, che saranno prese le necessarie misure per garantire la continuità e la futura gestione sportiva.