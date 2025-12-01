Il Ceriale torna a vincere, Mambrin: “Ce la godiamo ma la classifica ci dice che dobbiamo ancora tirarci fuori dalle secche”

Ceriale. Serviva come il pane tornare a vincere per il Ceriale e, soprattutto, farlo in maniera convincente. Ieri contro il Bragno è arrivato un successo per 6-2 che permette ai biancoblù di tornare a muovere la classifica.

Un risultato fondamentale per il morale della squadra cerialese che nelle prossime due settimane affronterà altri due importanti scontri diretti con Masone e Baia Alassio.

“È una domenica importante, ce la meritavamo un po’ tutti: ce la meritava l’ambiente, la società che ci è stata vicina nei momenti più difficili. Non abbiamo ancora fatto nulla, il cammino è ancora lungo – ha dichiarato mister Marco Mambrin -. L’avversario oggi forse era un po’ più tranquillo, anche se ci ha messo comunque in difficoltà. Mister Ferraro è bravissimo, sapeva perfettamente cosa andava fatto”.

“Godiamoci questa bella domenica: è un risultato importante, anche oltre le aspettative, ma serviranno altre partite così per fare un buon campionato. Secondo me siamo mentalmente un po’ più forti: abbiamo subito anche il grandissimo gol di Di Martino senza crollare mentalmente, cosa che prima magari accadeva”.

Nelle difficoltà i cerialesi stanno mantenendo l’ordine: “Abbiamo fatto un bel lavoro tutti insieme: staff, direttore, società e gruppo squadra. I ragazzi non hanno mollato, non si sono puntati il dito addosso, ma hanno continuato a lavorare durante la settimana, e il lavoro paga. Ho detto loro che devono tornare a essere ciò che nella prima parte di campionato non sono stati a livello realizzativo: devono diventare un incubo per le difese avversarie”.

“Davanti abbiamo un trio di giocatori davvero forte, e aggiungiamoci anche Destito e altri ragazzi del settore giovanile che possono darci una mano – continua -. In attacco abbiamo qualità, e oggi si è visto. Loro ora non devono appagarsi dopo una bella prestazione: Leo Renda, per esempio, con un bottino di gol importante, deve continuare così perché può fare davvero tanto”.

La prossima sfida sarà contro il Masone: “Trasferta difficilissima: già solo il campo in erba e le temperature rendono tutto complicato. È una squadra che mi dicono essere molto ben organizzata. Torneremo nelle difficoltà e dovremo affrontarle come oggi contro un buon Bragno, continuando il nostro percorso”.

“La vittoria di oggi è bella, ce la godiamo e vivremo una buona settimana, ma il campionato e la classifica ci dicono che dobbiamo ancora tirarci fuori dalle secche e dalle acque paludose”, chiosa.