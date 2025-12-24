  • News24
Il Ceriale esce a testa alta dal “Chittolina” ma sconfitto, Kacellari: “Abbiamo fatto una buona prova”

A livello di classifica, il Savona resta a meno nove dalla capolista Albissole. Il Ceriale chiude l’andata in zona bassa, ma con la consapevolezza di poter risalire nella seconda parte del campionato

VADO. Il Savona batte 2 a 1 il Ceriale in una partita combattuta al Ferruccio Chittolina. I biancoblù conquistano i tre punti, ma i ceramisti restano in gara fino all’ultimo minuto. La squadra di Mambrin tiene testa ai padroni di casa, mostra carattere e prova a sfruttare ogni occasione.

Il primo tempo è equilibrato. Il Savona domina il possesso, ma fatica a trovare spazi. Le migliori occasioni arrivano da cross dal fondo. Il Ceriale regge bene e prova a ripartire, con Kacellari che guida il centrocampo e cerca di dettare i tempi.

Il Savona passa in vantaggio nella ripresa con Nelli, bravo a finalizzare un filtrante di Durante. Poco dopo il Ceriale pareggia su rigore con Renda, sfruttando anche la superiorità numerica dopo l’espulsione di Turone. Il momento sembra favorevole agli ospiti, ma un corner permette al Savona di segnare il 2 a 1 decisivo.

Kacellari commenta così la gara: “L’abbiamo preparata bene. Loro pressavano forte e a volte non riuscivamo a giocare come volevamo. Comunque abbiamo fatto bene. È stata una partita combattuta”.

Il centrocampista racconta anche la fase di superiorità numerica: “Dopo il rosso abbiamo pressato più forte. Loro erano in dieci, abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a segnare. Sono stati bravi su calcio d’angolo. La sconfitta fa male, ma ci rifacciamo. La prova è stata positiva”.

Kacellari aggiunge: “Abbiamo pressato bene e giocato forte. Loro sono una bella squadra, ma anche in 10 contro 11 hanno tenuto. C’è ancora da lavorare per noi, ma piano piano faremo le nostre cose”.

