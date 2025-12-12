Il cellese Ivan Drogo Inglese lascia la presidenza di Assocastelli

Roma. Cambio al vertice di Assocastelli, l’associazione che conta anche storiche proprietà, antichi palazzi e ville. Il cellese Ivan Drogo Inglese, infatti, lascia la presidenza a Tonio Sgueglia. Il passaggio di consegne è avvenuto nei giorni scorsi, nella Capitale.

Il nuovo presidente dell’associazione è il proprietario del Castello di Limatola e del Castello di Rocca Cilento.

Sgueglia succede così a Ivan Drogo Inglese che ha guidato l’associazione negli ultimi dieci anni e che oggi è presidente dell’ Ente Stati Generali del Patrimonio Italiano, la cui sede è la rinnovata casa romana dell’ex Presidente della Repubblica, Sandro Pertini e della consorte, Carla Voltolina, e segretario dell’omonimo intergruppo parlamentare.

Assocastelli è stata fondata a Milano nel 2015 alla presenza del principe Emanuele Filiberto di Savoia e conta i 150 più importanti proprietari di castelli italiani.