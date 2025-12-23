Il calendario della Croce Rosa di Celle: com’era, e com’è cambiato il paese

Celle Ligure. Dodici mesi insieme alla Croce Rosa in un calendario che terrà compagnia con foto di come era il paese, accanto a quelle scattate nello stesso luogo, oggi. Un lavoro attento e interessante. Così il Mulino a Vento in bianco e nero, e con i colori di oggi e un’ambulanza. Uno dei tanti scatti. Passato e presente in questa selezione di simboli di Celle.

“Questo calendario con foto di come era e di come è ora il paese, per ricordare il nostro passato – sottolinea la presidente della Rosa, Elsa Arecco, che ci ricorda anche la storia di questa importante pubblica assistenza – La Croce Rosa fu istituita il 1 marzo del 1909 dai nostri nonni, dopo che un terribile incidente colpì una carovana di nomadi”.

Dai Bottini, in quella notte di maltempo, si staccò un masso che finí tragicamente proprio su queste queste persone e il paese di mobilitò con grande umanità nei soccorsi. Un’umanità che distingue da sempre la Croce Rosa, composta da volontari presenti e pronti ad aiutare. Nella sede di piazza Silvio Volta, è possibile ritirarlo, con un’offerta.